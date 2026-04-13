András Csaba már 73. az asztaliteniszezők világranglistáján

A 23 éves magyar játékos – akit nemrég még a százon kívül jegyeztek – márciusban, Varasdon is megnyert egy Feeder-besorolású versenyt, s most újra diadalmaskodni tudott egy 30 ezer dollár összdíjazású viadalon.

A nemzetközi szövetség (WTT) honlapjának rangsora szerint Andrásnak így már 429 pontja van, amivel – 19 helyet előrelépve – a 73. helyen áll az egyéni ranglistán.

A magyar asztaliteniszező a horvát Ivor Ban oldalán párosban is nyert Törökországban, abban az összevetésben – 150 pozíciót javítva – jelenleg a 85. helyen található.