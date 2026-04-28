Londonban a dicső múlt találkozik a jövő csapatával – kezdődik az asztalitenisz-vb

Ünnepi eseményre készül az asztaliteniszsport, a centenáriumi világbajnokságra: 1926. december 6-án Londonban, a Herga Lawn Tennis Clubban az Anglia–India férfi csapatmérkőzéssel kezdődött el az első világbajnokság, s most, száz év elteltével ismét az angol főváros ad otthont a vb-nek. Akik az elmúlt évtizedekben kezdték el figyelni a sportág eredményeit, azoknak talán meglepetés, hogy eleinte mi, magyarok uraltuk a világot, olyannyira, hogy például az 1926-os vb-ről mind az öt első helyet elhoztuk, majd ezt követően is még sokáig a magyarokat akarta mindenki legyőzni – többnyire sikertelenül.

Anélkül, hogy felülnénk a nosztalgiavonatra, arról mindenképpen érdemes megemlékezni, hogy az 1926-ban megnyert férfi csapataranyhoz a későbbiekben még tizenegyet tettünk hozzá, így annak ellenére, hogy a Jónyer István-, Klampár Tibor-, Gergely Gábor-féle együttes 1979-es phenjani diadala óta nem született újabb magyar siker, s hogy a hölgyeknél sohasem szereztünk csapatban aranyat – ami önmagában csoda, hiszen Mednyánszky Mária személyében van 18-szoros világbajnokunk –, a vb-k csapatversenyének összesített éremtáblázatán Kína és Japán mögött még mindig a harmadik helyen állunk, ráadásul akkora előnnyel, hogy ez alsó hangon még évtizedekig így is marad. S ha már Mednyánszky szóba került, arról se feledkezzünk el, hogy a férfi rekordbajnok is magyar, Barna Viktor 22 világbajnoki címet szerzett, emellett a 7 ezüst és a 11 bronz szinte már szóra sem érdemes, szóval rá is büszkék lehetünk, még akkor is, ha a pályafutása vége felé már angol színekben versenyzett.

No de elég is ennyi a múltidézésből, nézzünk előre, annál is inkább, mert a kedden kezdődő 57. csapat-világbajnokságon részt vevő válogatottunk is egyfajta rekorder, ugyanis valószínűleg ez minden idők, de az elmúlt évtizedeket tekintve egészen biztosan legfiatalabb átlagéletkorú alakulata: Pétery Johanna még csak 16 éves, Dohóczki Nóra, valamint a Nagy ikrek, Judit és Rebeka 17-17, Lei Balázs 19, Szántosi Dávid 20, András Csaba 23, a rangidős Szudi Ádám pedig 30, vagyis az átlag 19.875 évre jön ki. Persze ez nem érdem, csak állapot, amit Londonban konkrét kiemelkedő eredményre gyaníthatóan nem tudunk beváltani, az pedig inkább a távolabbi jövő nagy kérdése, hogy ifjú reménységeink a pályafutásuk végére meddig jutnak. Mindenesetre az első lépéseket most megtehetik, hiszen Szudit és Andrást leszámítva mindannyian vb-újoncok, ezért a várakozásokat is érdemes ehhez igazítani.

A szakmai vezetők első körben a csoportból való továbbjutásban gondolkoznak, ami nem lesz könnyű, hiszen egyenes ágon csak az elsők mennek tovább, ehhez pedig földöntúli csoda, de minimum bravúr kellene. A férfiaknál Brazília a favorit, Üzbegisztán remélhetőleg nem okoz fejfájást, így jó eséllyel a Puerto Rico elleni csata dönt majd a második helyről. A nőknél a papírforma alapján Szingapúr felfelé, Etiópia meg lefelé lóg ki a sorból, vagyis a görögökkel szembeni meccset kellene megnyerni ahhoz, hogy jobb esetben a hat legjobb második helyezett egyikeként, rosszabban pedig rájátszásmeccsen kvalifikáljunk a legjobb 32 közé. Egyelőre talán elég ennyire előretekinteni, ahogy a mondás is tartja, majd akkor érdemes azon gondolkozni, hogyan kelünk át a folyón, ha odaértünk…

HARCZI Zsolt szakmai igazgató: – Bízunk benne, hogy férficsapatunk a csoportban megszorongatja a brazilokat, s a második helyen továbbjutva az egyenes kiesés szakaszban meglepetést szerez. Jó mentalitású az együttes, András Csaba személyében pedig ismét van top 100-as játékosunk is, ez kiváló alap a jövőre.

VARGA László, a női válogatott edzője: – Női csapatunk ugyanebben az összeállításban a tavalyi ifjúsági Európa-bajnokságon ötödik lett. Azt várom a játékosoktól, hogy most is maximálisan küzdve hozzák ki magukból a legtöbbet, a csoport favoritja Szingapúr, de harcos, jó játékkal odaérhetünk mögé a második helyre.

A MAGYAR CSAPAT

Férfiak

András Csaba (világranglista-72.), Lei Balázs (221.), Szántosi Dávid (278), Szudi Ádám (469.)

A program (4. csoport): –Üzbegisztán (április 28.), –Brazília (április 29.), –Puerto Rico (április 30.)

Nők

Nagy Rebeka (584.), Nagy Judit (586.), Dohóczki Nóra (702.), Pétery Johanna (–)

A program (15. csoport): –Etiópia (április 28.), –Szingapúr (április 30.), –Görögország (május 1.)

AZ ELMÚLT 100 ÉV ELSŐ…

…vb-je: London, 1926

…vb-je Ázsiában: Peking, 1961

…vb-je Amerikában: Houston, 2021

…vb-je Afrikában: Durban, 2023

…férfi világbajnoka: Jacobi Roland

…női világbajnoka: Mednyánszky Mária

…első férfi csapatvilágbajnoka: Magyarország, 1926

…női csapatvilágbajnoka: Németország, 1934

…ázsiai férfi világbajnoka: Szatoh Hirodzsi, japán, 1952

…ázsiai női világbajnoka: Okava Tomi, japán, 1956

…ázsiai férfi csapatvilágbajnoka: Japán, 1954

…ázsiai női csapatvilágbajnoka: Japán, 1952

…amerikai női világbajnoka: Ruth Aarons, amerikai, 1936

…nem ázsiai vagy európai férfi döntőse: Hugo Calderano, brazil, 2025