András Csaba egyesben is döntős az asztalitenisz WTT-n

A WTT honlapja szerint a párosban világ- és Európa-bajnok, egyesben 2019-ben, Budapesten vb-ezüstérmes skandináv játékos kezdte jobban a szombat délelőtti mérkőzést, 7:3-ra ellépett, de András 9:8-ra fordítani tudott. Szettlabdához ezzel együtt a 34 éves rivális jutott először, s ki is használta a lehetőséget.

A folytatásban a világranglistán 92., 23 esztendős magyar játékos – aki egy körrel korábban az első helyen kiemelt angol Tom Jarvist búcsúztatta – még jobban magára talált, a második játszmában mindössze két labdamenetet veszítve kiegyenlített és a harmadik felvonást is ő kezdte jobban. Karlsson (85.) aztán 0:3-nál „visszatért” a meccsbe, s a harmadik szett fordulatos küzdelmet hozott, de a végén megint András összpontosított jobban, így karnyújtásnyira került a döntőtől.

A negyedik játszmában 3:1-es vezetést szerzett, svéd ellenfele azonban ismét magára talált, 6:3-ra fordított és fokozatosan növelve az előnyét kiegyenlítette a meccs állását. A döntő szettben aztán újra a magyar játékos irányított, olyannyira, hogy mindössze három pontot „engedélyezett” Karlssonnak, s ezzel március közepi, varasdi sikere után ismét döntőt játszhat egy WTT-tornán.

A másik ágról a magyar játékos párospartnere, a horvát Ivor Ban jutott be a döntőbe. A két asztaliteniszező a délután folyamán a férfi páros fináléjában is érdekelt lesz, majd következhet az egyes döntője, egymás ellen.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT (Nevsehir)

FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ

András Csaba (5.)–Mattias Karlsson (svéd, 3.) 3:2 (–9, 2, 11, –4, 3)

FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ

15.35: András, Ivor Ban (magyar, horvát)–Ibrahim Gündüz, Abdullah Yigenler (török)

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

16.45: András (5.)–Ban