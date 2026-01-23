Negyedik lett a légpuska vegyes csapat a müncheni sportlövőviadalon
A Dénes Eszter, Pekler Zalán kettős 376.8 körrel a negyedik helyen végzett a négyes döntőben a légpuska vegyes csapat versenyszámban a H&N Cup elnevezésű nemzetközi sportlövőviadalon, Münchenben.
A magyar szövetség közlése szerint Dénes Eszter és Pekler Zalán párosa az alapversenyben 631.5 kört lőtt és a harmadik helyen végzett, így került be a fináléba.
Az aranyérmet a norvég Jeanette Hegg Duestad, Jon-Hermann Hegg páros szerezte meg 504.1 körrel.
