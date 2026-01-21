Nemzeti Sportrádió

Pekler Zalán győzött légpuskában a müncheni sportlövőviadalon

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 20:21
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
Pekler Zalán Fábián Sára Ráhel Major Veronika Dénes Eszter sportlövészet
Pekler Zalán 252.5 körrel aranyérmes lett légpuskában a H&N Cup nemzetközi sportlövőviadalon Münchenben.

A magyar szövetség közlése szerint Pekler Zalán a második helyezett horvát Petar Gorsát két tizeddel előzte meg, aki az alapverseny legjobbja volt 635 körös teljesítménnyel. Pekler az alapversenyben 633.1 kört lőtt és harmadikként jutott a nyolcas döntőbe.

Jól teljesítettek a magyarok női légpuskában és női légpisztolyban is. Előbbiben Dénes Eszter 632.6 kört ért el az alapversenyben és a hetedik helyen kvalifikálta magát a fináléba, ahol ötödik lett 188.2 körrel. Győzött a norvég Jeanette Hegg Duestad 255 körrel.

Légpisztolyban a 25 méteren olimpiai bronzérmes Major Veronika 583 körrel az első, Fábián Sára Ráhel 582 körrel a második helyen zárt az alapversenyben. A fináléban a szerb Zorana Arunovics nyert 243.7 körrel, míg Major Veronika a negyedik (200.6), Fábián Sára Ráhel az ötödik (178.2) helyen végzett.

 

Pekler Zalán Fábián Sára Ráhel Major Veronika Dénes Eszter sportlövészet
Legfrissebb hírek

Péni István bronzérmes a szlovéniai sportlövő GP-n

Egyéb egyéni
2026.01.18. 20:53

A sportlövő Fábián Sára Ráhel ezüstérmes a szlovéniai Ruséban

Egyéb egyéni
2026.01.16. 17:44

Kijelölték a magyar keretet a légfegyveres Eb-re

Egyéb egyéni
2026.01.14. 17:28

Dénes Eszter parádésan lőtt a légfegyveres Eb-válogatón

Egyéb egyéni
2026.01.11. 18:21

Népsport: Takács Károly felülkerekedett a sorson is

Népsport
2026.01.05. 08:13

Pekler Zalán és Dénes Eszter sikere a sportlövők Európa-bajnoki válogatóján

Egyéb egyéni
2025.12.20. 19:26

A Csepel TC idei kiválóságait köszöntötték

Egyéb egyéni
2025.12.19. 10:31

Sportlövészet: változatlan kvótaszám, változó döntős formátum Los Angelesben

Egyéb egyéni
2025.12.15. 13:51
Ezek is érdekelhetik