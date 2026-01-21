Pekler Zalán győzött légpuskában a müncheni sportlövőviadalon

A magyar szövetség közlése szerint Pekler Zalán a második helyezett horvát Petar Gorsát két tizeddel előzte meg, aki az alapverseny legjobbja volt 635 körös teljesítménnyel. Pekler az alapversenyben 633.1 kört lőtt és harmadikként jutott a nyolcas döntőbe.

Jól teljesítettek a magyarok női légpuskában és női légpisztolyban is. Előbbiben Dénes Eszter 632.6 kört ért el az alapversenyben és a hetedik helyen kvalifikálta magát a fináléba, ahol ötödik lett 188.2 körrel. Győzött a norvég Jeanette Hegg Duestad 255 körrel.

Légpisztolyban a 25 méteren olimpiai bronzérmes Major Veronika 583 körrel az első, Fábián Sára Ráhel 582 körrel a második helyen zárt az alapversenyben. A fináléban a szerb Zorana Arunovics nyert 243.7 körrel, míg Major Veronika a negyedik (200.6), Fábián Sára Ráhel az ötödik (178.2) helyen végzett.