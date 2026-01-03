Nemzeti Sportrádió

Márton Viviana vezeti súlycsoportja olimpiai kvalifikációs rangsorát

2026.01.03. 17:31
Márton Viviana (Fotó: Getty Images)
Márton Viviana olimpiai bajnok tekvandós vezeti a női -67 kilogrammos súlycsoport ötkarikás kvalifikációs rangsorát.

 

A Magyar Taekwondo Szövetség közösségi oldalának híradása szerint Márton Viviana ikertestvére, a kétszeres világbajnok Luana a +67 kilósok között a második helyen áll.

A világranglistán Márton Luana az első a -67 kilós kategóriában, Viviana pedig második a -62 kilósok mezőnyében.

Az ikerpár mindkét tagja jelölt – és a legjobb három között van – az év női sportolója díjra Magyarországon.

 

