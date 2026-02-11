Nemzeti Sportrádió

MK: ZTE FC–Vasas FC

2026.02.11. 16:51
Nuno Camposék ismét másodosztályú ellenfél ellen lépnek pályára (Fotó: Szabó Miklós)
A labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Zalaegerszeg hazai pályán fogadja a Vasast. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

MOL MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
ZTE FC–VASAS FC 0–0 – élőben az NSO-n!
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 17 óra. Vezeti: Bogár Gergő (Tóth II. Vencel, Máyer Gábor)
ZTE: Mauricio – Csonka A., Peraza, Várkonyi, Calderón – Kiss B., Amato, Szendrei N., Skribek – Joao Victor, Maxsuell. Vezetőedző: Nuno Campos
VASAS: Molnár Zs. – Pávkovics, Hej, Otigba, Ódor – Hidi M. S., Urblík J., Rab B. – Radó, Tóth M., Horváth R. Vezetőedző: Erős Gábor

Cikkünk folyamatosan frissül...

Jobb, mint az Olasz Kupa – Bodnár Zalán jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Eddig minden fordulóban esett ki NB I-es csapat, a kupa szépsége, hogy ez ezúttal is így lesz.

MK: Lehoczki a Fradi ellen megmutatná; Radóék célja a továbbjutás Zalaegerszegen

A másodosztályban szereplő Csákvár kapusa, Lehoczki Bendegúz nagyon várja a kupamérkőzést. A ZTE legutóbbi gólkirálya a Vasassal tér vissza korábbi sikerei helyszínére.

PERCRŐL PERCRE

