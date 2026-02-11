MK: ZTE FC–Vasas FC
A labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Zalaegerszeg hazai pályán fogadja a Vasast. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
MOL MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
ZTE FC–VASAS FC 0–0 – élőben az NSO-n!
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 17 óra. Vezeti: Bogár Gergő (Tóth II. Vencel, Máyer Gábor)
ZTE: Mauricio – Csonka A., Peraza, Várkonyi, Calderón – Kiss B., Amato, Szendrei N., Skribek – Joao Victor, Maxsuell. Vezetőedző: Nuno Campos
VASAS: Molnár Zs. – Pávkovics, Hej, Otigba, Ódor – Hidi M. S., Urblík J., Rab B. – Radó, Tóth M., Horváth R. Vezetőedző: Erős Gábor
PERCRŐL PERCRE
