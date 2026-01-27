Sportinfó 2026 néven hívott életre a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága új sportszakmai fórumot, az eseménysorozat első állomásának helyszíne a gyöngyösi Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok volt, a meghívottak Heves és Nógrád vármegyéből érkeztek. Ahogy Tihany Viktor, a HM sportállamtitkárságának kommunikációs igazgatója, az esemény moderátora elmondta, Schmidt Ádám sportállamtitkár célja az eseménysorozattal, hogy találkozzon a sportélet legfontosabb szereplőivel. A 2010 óta helyben megvalósított sportfejlesztésekről és -támogatásokról is szó esett, de a vendégek kérdéseket is feltehettek a fórum szereplőitől az őket érintő kihívásokkal kapcsolatban.

„A sikeres együttműködéshez elengedhetetlen az őszinte kommunikáció és egymás feltétel nélküli tisztelete – kezdte gondolatait Schmidt Ádám. – Fontosnak tartjuk, hogy a sport felívelő pályán maradjon, és hogy aki a magyar sport mindennapjaiban részt vesz, azt érezze, kivételes helyzetben van. Sokszor elhangzik a kritika, hogy az állami sportirányítás mindenekelőtt a legmagasabb szintű versenysporttal foglalkozik, de nekünk legalább ilyen jelentőségteljes a közösségi sport, hogy minden honfitársunk kedvező körülmények között sportolhasson. Meggyőződésem, hogy a sportban rengeteg a hozzáadott érték, amely túlmutat önmagán. Ki kell szakítanunk a fiatalokat a virtuális térből, a sport tökéletes eszköz erre, ezt kutatások is alátámasztják. A sport megtanít az alázatra, a kudarc elviselésére, a győzelem alázatos kezelésére.”

A sportállamtitkár kiemelte, az állami sportirányításnak öt eszköze van: a létesítményfejlesztés, az egyesületek, az edzők, a sportesemények és a közösségi sport támogatása. Elmondta, a létesítményfejlesztésen nem csupán a Puskás vagy a Duna Arénát kell érteni, hanem a számos helyi sportkomplexumot, „ahová a fiatalok szívesen járnak sportolni, és amiről a szülők is meggyőződnek, hogy oda nyugodtan elengedhetik a gyereket edzeni”.

Bemutatta a Heves és Nógrád vármegyében megvalósított legnagyobb létesítményfejlesztéseket, illetve a Heves vármegyében létrehozott 18 és a Nógrád vármegyei 36 kültéri kondiparkot. A jövőbeli tervekről is szó esett.

Balról jobbra: Baji Balázs, Biros Péter, Schmitt Pál, Schmidt Ádám, Gyulay Zsolt, Madaras Norbert, Szécsi Zoltán (Fotó: Czinege Melinda)

Az egyesületekről Schmidt Ádám úgy fogalmazott, „olyan, mint az emberi test érhálózata, ha valamelyik része nem működik jól, az az egész testben gondot okoz”. Megemlítette, a kiemelt vidéki sportegyesületek, az Egri Városi Sportiskola és az SBTC támogatását, de Hevesben további 24, Nógrádban 12 kis és közepes sportegyesület részesül támogatásban a „Hiszek benned” sportprogram keretében. Téma volt a kedvezményes tagdíjfizetés is.

Schmidt Ádám kiemelte, az edzőképzés, az egészségügyi sportszakemberek képzése „az egyik legnagyobb kihívás, ezen a területen is olyan lendületet kell vennünk, mint a többiben, hiszen fontos a szerepük a fiatalok sport iránti elköteleződésében”. Ezzel kapcsolatban részletezte: minden korosztály edzőinek igyekeznek kiszámítható életutat biztosítani.

A nagy nemzetközi versenyek Magyarországra hozatala, a legnagyobb világsztárok kézzelfogható közelsége hozzájárulhat a fiatalok motiválásához a sportállamtitkár szerint. Nem mellesleg a mieink hazai környezetben versenyezhetnek, a közös szurkolás pedig erősíti a nemzeti összetartozást. A közösségi sporttámogatást tekintve rámutatott, hogy a mindennapos testnevelés több mint 1.2 millió gyereket érint, a Sportoló Nemzet Program célja, hogy minden magyar számára elérhetővé tegye a sportot, a Sportoló Nemzet Tanévé pedig, hogy egy országjárás keretében ismert magyar sportolók találkozhassanak a gyerekekkel, és ösztönözzék őket.

„A magyar sport szívügyünk, arra kérek mindenkit, hogy közösen tegyünk azért, hogy a sport kiemelt stratégiai ágazat maradjon” – zárta gondolatait Schmidt Ádám.

Ezt követően a vendégek kérdezhettek a fórum résztvevőitől. Schmidt Ádám mellett a pódiumon foglalt helyet Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, Gyulay Zsolt MOB-elnök, Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, az Egri Vízilabda Klub szakmai igazgatója, Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója, az egri születésű Madaras Norbert kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke és Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai aranyérmes vízilabdázó, az Egri VK elnöke. A témák között felvetődött az egyéni sportágak támogatása, a gyerekek és az edzők helyzete, egyes létesítmények felújításának kérdése, valamint Magyarország olimpiarendezésének lehetősége.