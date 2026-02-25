Rummenigge megváltoztatná a jelenlegi ügynöki rendszert a világ labdarúgásában

„A dolgok nem folytatódhatnak úgy, ahogy eddig, tekintve a pénzügyi viszonyokat” – mondta a sportvezető a nemzetközi szövetségnek (FIFA) adott interjúban.

Szerinte a FIFA-nak, az európai szövetségnek (UEFA), a kluboknak, a ligáknak és az ügynököknek „le kell ülniük egymással és nyíltan, őszintén, korrektül tárgyalniuk”. Rummenigge nem támogatja a Bayern korábbi sportigazgatója, Matthias Sammer szorgalmazta ötletet, hogy az ügynökök teljesen tűnjenek el a rendszerből.

„Ennek nem lenne semmi értelme, számomra ez ostobaság. Nem lehet őket felszámolni, részei ennek az üzletnek” – fogalmazott a 70 éves klubvezető, aki az együttműködés pártján van.

„Egyre inkább függünk az ügynököktől, és a játékosokra gyakorolt befolyásuk már-már felháborító” – figyelmeztetett ugyanakkor. – „Olyan ügynökdíjakat látunk mostanában, amelyek, hogy úgy mondjam, erkölcstelenek. A legutóbbi átigazolási időszakban, amelyet a FIFA most jelentett be, az ügynökök 1,37 milliárd dollárt kerestek. Ez a pénz eltűnt a futballból.”

Rummenigge szerint ez a fajta piaci dinamika csak fokozódik. „Mindannyian egy kicsit őrültek vagyunk az átigazolási piacon. Olyan ez, mint egy mókuskerék. A klubok nyilvánvalóan bármire képesek, hogy megszerezzék a kinézett játékosokat, azokat, akikről úgy vélik, hogy a színvonalas és sikeres futball zálogai” – mondta.