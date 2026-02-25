Nemzeti Sportrádió

Rummenigge megváltoztatná a jelenlegi ügynöki rendszert a világ labdarúgásában

2026.02.25. 13:43
null
Karl-Heinz Rummenigge (Fotó: Getty Images)
Címkék
játékosügynök Karl-Heinz Rummenigge Bayern
Reformokat sürget a játékosügynökökkel kapcsolatban, főleg anyagi téren Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München futballklub volt elnöke.

 

„A dolgok nem folytatódhatnak úgy, ahogy eddig, tekintve a pénzügyi viszonyokat” – mondta a sportvezető a nemzetközi szövetségnek (FIFA) adott interjúban.

Szerinte a FIFA-nak, az európai szövetségnek (UEFA), a kluboknak, a ligáknak és az ügynököknek „le kell ülniük egymással és nyíltan, őszintén, korrektül tárgyalniuk”. Rummenigge nem támogatja a Bayern korábbi sportigazgatója, Matthias Sammer szorgalmazta ötletet, hogy az ügynökök teljesen tűnjenek el a rendszerből.

„Ennek nem lenne semmi értelme, számomra ez ostobaság. Nem lehet őket felszámolni, részei ennek az üzletnek” – fogalmazott a 70 éves klubvezető, aki az együttműködés pártján van.

„Egyre inkább függünk az ügynököktől, és a játékosokra gyakorolt befolyásuk már-már felháborító” – figyelmeztetett ugyanakkor. – „Olyan ügynökdíjakat látunk mostanában, amelyek, hogy úgy mondjam, erkölcstelenek. A legutóbbi átigazolási időszakban, amelyet a FIFA most jelentett be, az ügynökök 1,37 milliárd dollárt kerestek. Ez a pénz eltűnt a futballból.”

Rummenigge szerint ez a fajta piaci dinamika csak fokozódik. „Mindannyian egy kicsit őrültek vagyunk az átigazolási piacon. Olyan ez, mint egy mókuskerék. A klubok nyilvánvalóan bármire képesek, hogy megszerezzék a kinézett játékosokat, azokat, akikről úgy vélik, hogy a színvonalas és sikeres futball zálogai” – mondta.

 

 

 

játékosügynök Karl-Heinz Rummenigge Bayern
Legfrissebb hírek

Kane csereként 28 perc alatt triplázott, a Bayern gálázott Stuttgartban

Német labdarúgás
2025.12.06. 17:52

Rummenigge: A Newcastle-nél „idióták” dolgoznak

Német labdarúgás
2025.09.30. 14:03

„A kluboknak erőt kell mutatniuk!” – Rummenigge szerint a játékosok túl nagy hatalmat kapnak

Német labdarúgás
2025.08.11. 14:30

Négy gól a San Siróban: az Inter megőrizte előnyét és bejutott a BL-elődöntőbe

Bajnokok Ligája
2025.04.16. 22:57

Frattesi volt az Inter nyerőembere Münchenben, az olaszok várhatják előnyből a visszavágót

Bajnokok Ligája
2025.04.08. 22:55

A széleken dőlhet el a német párharc a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.03.05. 11:24

Karl-Heinz Rummenigge: A játékosok miatt van több mérkőzés

Bajnokok Ligája
2024.10.17. 19:05

Lőw Zsolt: akkor tudok adni legtöbbet a magyar futballnak, ha külföldön fejlesztem a tudásom

Magyar válogatott
2024.09.11. 18:59
Ezek is érdekelhetik