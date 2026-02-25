Az év férfi terepultrafutója, Belus Tamás új versenyekre is készül

– Meglepte, hogy az év férfi terepultrafutója lett 2025-ben?

– Előbb kicsit visszamennék az időben – mondta a Csupasportnak Belus Tamás. – Ugyanezt a díjat megkaptam tavaly ilyenkor is, azaz az ultrafutó-bizottság szerint én voltam az év férfi terepultrafutója 2024-ben, és mondhatom, sokkolt, amikor az én nevemet mondták ki a díjátadón, azt hittem ugyanis, hogy az ITRA-képviselői tisztségem miatt hívtak meg az eseményre. Az az év Dittrich András barátomé volt, mindkét száz kilométer feletti fontos hazai terepultrán pályacsúccsal nyert, de mivel nem volt versenyengedélye az atlétikai szövetségnél, ezért ezeket a szuper eredményeket a bizottság nem tudta figyelembe venni. Furán is éreztem magam, amikor átvettem a díjat, arról is beszéltem, milyen fontos lenne, hogy a lehető legtöbben legyünk hivatalosan is a versenyrendszer szereplői, azaz legyen mindenkinek egyesülete, sportorvosi engedélye. Szóval, ha Dittrich Andrásnak lett volna versenyengedélye, akkor ő kapja az elimserést és a díjat is.

– Nos, ennek tükrében mit gondol a mostani díjazásról?

– Ez az év egészen más volt, sokkal jobban megérdemeltem az elismerést, mint tavaly. Győztem az Ultra-Trail Hungary leghosszabb távján, harmadik lettem a Vadlán Terep Ultrán, de mivel az előttem végzett két sportoló nem vett részt az országos bajnoki futamban, én nyertem az ob-t, és második lettem a Bükki Hardon is. Külföldön is egész jól szerepeltem, az Istria 100 by UTMB-n megnyertem a korosztályomat, és az UTMB-n a klasszikus távon én lettem a leggyorsabb magyar futó. Nagyon büszke vagyok rá, hogy még mindig felveszem a versenyt a fiatalokkal, pedig májusban már közelebb leszek az ötvenhez, mint a negyvenhez. Az ifjabbak szerencsére egyre jobbak, azonban remélem, a következő néhány esztendőben még jó példát mutathatok, ráadásul három éve már edzőként is ezen dolgozom.

Fotó: Ultra-Trail Hungary

– A hivatalos tájékoztatás szerint az Ultra-Trail Hungaryn, a Bükki Hardon és a Vadlán Ultra Terep ob-n elért teljesítményéért ítélték oda önnek az elismerést. Hogyan emlékezik vissza ezekre a kihívásokra?

– Az Ultra-Trail Hungaryn a leghosszabb távon negyedik alkalommal szereztem érmet, visszatérő résztvevő vagyok, erősen kötődöm ehhez az eseményhez, mind a kilenc versenyen részt vettem. Kétezer-tizenkilencben már sikerült nyernem, és most hat évvel később újra első lette,, egészen biztosan ez volt az évem csúcspontja. A Bükki Hard hagyományosan a tavaszi szezonnyitóm, itt mindig erős a mezőny, idén is nagyot meccseltünk a pályán. Kozma Szabolcs győzött, akinek azóta már én vagyok az edzője, a nyíregyházi sporttársammal, Csombók Csabával pedig külön csatát vívtam a második helyért, végül én jöttem ki ebből győztesen. A Vadlán Terep Ultrán ötször indultam, és mindig dobogós helyen végeztem. Tavaly a nyílt futamban harmadik lettem, csak Nyeső András és Murányi Gábor előzött meg, de ők nem indultak az országos bajnokságon, így én nyertem az ob-t. Nyeső András hatalmas pályacsúccsal nyert, Murányi Gáborral sokat mentünk együtt, végül néhány perccel előttem ért célba. A bizottság a magyar versenyeredményeim miatt díjazott, de jó érzésekkel teszem ezek mellé az UTMB-t, az Istria 100-at és az első Kör-teljesítésemet is Olvasztó Dániel barátommal párosban.

– Ilyen kiváló év után milyen lehet az idei?

– Erősen kötődöm néhány versenyhez, ami egyrészt jó, mert évről évre átélhetem ezeket a pillanatokat, másrészről rossz, mert így nehezebben jutok el új versenyekre. Kilenc Ultra-Trail Hungary, öt Vadlán Terep Ultra és nem is tudom mennyi Bükki Hard van már a hátam mögött, jó lenne kicsit frissíteni a listán... Persze, az idei szezon is a Bükki Harddal kezdődik, aztán javítani szeretnék az Istria 100 by UTMB-n, és természetesen idén is ott leszek az Ultra-Trail Hungaryn, de aztán az év második felében végre új versenyek is jönnek. Mivel idén nem sorsoltak ki az UTMB-re, ezért az edzőmmel, Barát Gabriellával – akit az év terepultraedzőjének választottak –, a felszabaduló nyári-őszi időszakra a sorozat két versenyét néztük ki. Az egyik a Bucovina Ultra Rocks Romániában, a másik a Julian Alps Trail Run Szlovéniában. Úgyhogy ebben a esztendőben lesznek jól bevált régi, és új versenyek is egyaránt. Alig várom őket.



