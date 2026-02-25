Nemzeti Sportrádió

„Érezzék a bolgár védők állandó fenyegetés alatt magukat” – Robbie Keane a Ludogorec elleni visszavágó előtt

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.02.25. 15:15
null
Robbie Keane már alig várja, hogy elkezdődjön a Ludogorec elleni visszavágó (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
El FTC Ludogorec Razgrad Robbie Keane Mohamed Abu Fani Ludogorec Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros 2–1-es hátrányból várja a Ludogorec Razgrad elleni visszavágót, amelyet a nyolcaddöntőbe jutásért rendeznek a labdarúgó Európa-ligában. A mérkőzés előtti napon a zöld-fehérek részéről Robbie Keane vezetőedző és Mohammed Abu Fani állt a sajtó munkatársainak rendelkezésére szerda délután.

– A razgradi mérkőzés után úgy fogalmazott, ilyen sok helyzetet nem lehet büntetlenül elhibázni. Tudatosította ezt a támadóiban?
Az első összecsapáson valóban sok helyzetünk volt, de igazán akkor aggódnék, ha nem lettek volna lehetőségeink – kezdte a mérkőzés előtti sajtótájékoztatót Robbie Keane. – Az igazi gond az lett volna… Bulgáriában a szünet előtt mentünk előre, támadtunk, megvoltak a lehetőségeink, azokból egyértelműen legalább még egyet értékesíteni kellett volna. Biztos vagyok benne, a visszavágón is meglesznek a helyzeteink, rajtunk múlik, miként élünk velük.

– Bulgáriában a védekezés sem működött tökéletesen. Min kell változtatni?
Két gólt kis túlzással ajándékba adtunk a riválisnak. Mind a kettő könnyen elkerülhető találat lett volna, ezeket az elmúlt napokban átbeszéltük. Lehetne azzal magyarázni, hogy a pálya nem volt éppen tökéletes állapotban, mégsem keressük a kifogásokat.

– Mennyire lesz fontos a türelem a csütörtöki visszavágón?
Tudatosítottam a futballistáimban, hogy a mérkőzés mindig kilencven percig tart. Nem öt, nem is negyvenöt perc, ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy mikor szerezzük a gólt, csak dolgozzuk le a hátrányunkat. Hasonló mentalitással kell pályára lépnünk, mint az első találkozón. Csatárként tudom, mennyire nehéz mindig tűzkészültségben lenni, de ha lehetőségünk adódik, azzal most igenis élnünk kell. Érezzék a bolgár védők állandó fenyegetés alatt magukat. Vezetőedzőként tudom, mi kell a győzelemhez, és abban is biztos vagyok, a motivációnkkal sem lesz gond. Elképesztő hangulatban léphetünk saját szurkolóink előtt pályára, a magam részéről alig várom, hogy elkezdődjön a meccs.

– Úgy tűnik, Gróf Dávid jelenleg az első számú kapus, az MTK ellen Varga Ádám védett. Mit lehet tudni Dibusz Dénesről?
Nálam nincs olyan, hogy első számú kapus, vagy éppen második számú. A védőknél, középpályásoknál, csatároknál sincs ilyen, sőt, még a cserepadon sem. Ha játékosként biztonságban érzi magát, azonnal elkényelmesedik. Muszáj minden edzésen megfeszülni a győzelemért, a fejlődésért.

– Ha sikerülne kivívni a továbbjutást, edzői pályafutása legnagyobb eredménye lenne?
Őszintén?! Ez eddig eszembe sem jutott. Engem csak az érdekel, hogy másnap miben lehetünk jobbak, miben tudunk tovább fejlődni. Az én egóm teljesen másodlagos ebben a történetben. Játékosként voltak emlékezetes pillanataim, mérkőzéseim, emlékezzenek inkább azokra. Most vezetőedzőként az érdekel, hogyan tudok segíteni a csapatomnak, és a klubomnak, hogy sikerüljön elérnie azt a célt, amit kitűzött maga elé.

Robbie Keane (jobbra) és Mohammed Abu Fani a meccs előtti sajtótájékoztatón (Fotó: Árvai Károly)

Mohammed Abu Fani döntőként tekint a meccsre

Nehéz időszakon van túl Mohammed Abu Fani. A legutóbbi idény végén úgy tűnt, új országba, új klubba szerződik, végül maradt az Üllői úton, Robbie Keane pedig most nevezte is az El-rájátszás két mérkőzésére. A 27 éves középpályás újra jó formában van, a Ludogorec ellen is nagy szükség lehet rá. „Nehéz időszak van mögöttem, nehezen viseltem, hogy a lelátóról kell nézni a társaimat. De most újra jó erőben érzem magam, a Ludogorec elleni összecsapást pedig egyfajta döntőként fogjuk fel! Egyszerűen nem hibázhatunk. Az első mérkőzésen valóban sok helyzetet elpuskáztunk, de ezen már nem érdemes siránkozni. A Ludogoreccel jól ismerjük egymást, nehéz meglepni a másikat. Komoly akadály vár ránk, de muszáj lesz sikerrel vennünk.”

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
18.45: Ferencvárosi TC–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár) (Tv: M4 Sport)  – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Panathinaikosz (görög) 
18.45: Crvena zvezda (szerb)–Lille OSC (francia) (Tv: Sport1)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Celtic FC (skót) 
21.00: KRC Genk (belga)–Dinamo Zagreb (horvát) 
21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög) 
21.00: Bologna (olasz)–Brann (norvég) 
21.00: Nottingham Forest (angol)–Fenerbahce (török) 

 

 

El FTC Ludogorec Razgrad Robbie Keane Mohamed Abu Fani Ludogorec Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Női kézilabda BL: megvan, mikor kezd az FTC és a DVSC a nyolcaddöntőben

Kézilabda
57 perce

IFFHS: a Real Madrid az elmúlt öt év legsikeresebb csapata

Minden más foci
4 órája

Szalai Gábor: Nagyon fontos volt az MTK elleni győzelem

Labdarúgó NB I
5 órája

Plovdivi vereséggel hangolt a Fradi elleni El-visszavágóra a Ludogorec

Európa-liga
Tegnap, 12:06

Előrehozták a Fradi–Győr női kézirangadót az NB I-ben

Kézilabda
Tegnap, 11:04

Chris Kavanagh lesz a játékvezető a Ferencváros csütörtöki El-mérkőzésén

Európa-liga
Tegnap, 10:30

Robbie Keane: Szinte az egész kezdőcsapatot kicseréltük a sűrű program miatt

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:49

Az FTC-nél már nagyon várják a Ludogorec elleni visszavágót

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:42
Ezek is érdekelhetik