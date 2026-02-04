Sportlövészet: kezdődik az U16-os és U18-as Eb Burgaszban

Csütörtöktől vasárnapig a bulgáriai Burgaszban rendezik meg az U16-os és az U18-as sportlövők 10 méteres Európa-bajnokságot. A magyarok a pisztolyosok és a puskások között is számíthatnak a jó eredményekre. Már csak azért is, mert

tavaly Tallinnban – amikor először rendeztek Eb-t ennek a két korosztálynak – fantasztikusan szerepeltek fiataljaink.

Akkor a mieink huszonnégy versenyzővel érkeztek az Eb-re, és végül ugyanennyi medáliát is érdemeltek ki. A nyolc arany, öt ezüst és tizenegy bronz azt is jelentette, hogy a magyarok toronymagasan az éremtáblázat élén végeztek. A második ukránok tizenhét éremig jutottak (6, 5, 6).

Tavaly öt érmet nyert az U16-os Eb-n az egyéni győztes Dombi Emma Forrás: ESC

Egyéni Európa-bajnok lett az U16-osok között a légpisztolyos solo versenyszámban Kiss Zoltán, valamint légpuskával Dombi Emma Vivien.

Az U16-os légpisztolyosok megméretésén csapatversenyt nyert a Kiss Zoltán, Hajdu Csongor, Tokodi András László, valamint a Vincze Kata Sára, Bohutinsky Elizabet, Gunczer Léna Anna hármas is. Ugyanezen korosztály légpuskás mezőnyében a Leopold Zoltán, Süle Nimród, Szabados Koppány alkotta egység a hagyományos és trió csapatversenyben is nyert, tovább ily módon duplázott az U18-as légpuskásoknál a Baksics Dániel, Lévai Csongor, Márta Ákos összetételű válogatott is.

Az U16-os és U18-as Európa-bajnokság azért is fontos újítás, mert a korosztályok képviselői korábban csak az idősebbek, a juniorok világversenyein bizonyíthattak, és értelemszerűen kevesebb sikerélmény érte őket.

Burgaszban az Eb első napján, csütörtökön a pisztolyosok egyéni solo versenyszámait rendezik.

(Kiemelt képünkön: a magyar fiatalok tavaly remekeltek Tallinnban Forrás: ESC)