Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: kezdődik az U16-os és U18-as Eb Burgaszban

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2026.02.04. 10:40
null
Címkék
Sportlövészet utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A bulgáriai Burgaszban csütörtöktől 10 méteres Európa-bajnokságon küzdenek az U16-os és U18-as sportlövőink.

Csütörtöktől vasárnapig a bulgáriai Burgaszban rendezik meg az U16-os és az U18-as sportlövők 10 méteres Európa-bajnokságot. A magyarok a pisztolyosok és a puskások között is számíthatnak a jó eredményekre. Már csak azért is, mert

tavaly Tallinnban – amikor először rendeztek Eb-t ennek a két korosztálynak – fantasztikusan szerepeltek fiataljaink.

Akkor a mieink huszonnégy versenyzővel érkeztek az Eb-re, és végül ugyanennyi medáliát is érdemeltek ki. A nyolc arany, öt ezüst és tizenegy bronz azt is jelentette, hogy a magyarok toronymagasan az éremtáblázat élén végeztek. A második ukránok tizenhét éremig jutottak (6, 5, 6).

Tavaly öt érmet nyert az U16-os Eb-n az egyéni győztes Dombi Emma Forrás: ESC

Egyéni Európa-bajnok lett az U16-osok között a légpisztolyos solo versenyszámban Kiss Zoltán, valamint légpuskával Dombi Emma Vivien.

Az U16-os légpisztolyosok megméretésén csapatversenyt nyert a Kiss Zoltán, Hajdu Csongor, Tokodi András László, valamint a Vincze Kata Sára, Bohutinsky Elizabet, Gunczer Léna Anna hármas is. Ugyanezen korosztály légpuskás mezőnyében a Leopold Zoltán, Süle Nimród, Szabados Koppány alkotta egység a hagyományos és trió csapatversenyben is nyert, tovább ily módon duplázott az U18-as légpuskásoknál a Baksics Dániel, Lévai Csongor, Márta Ákos összetételű válogatott is.

Az U16-os és U18-as Európa-bajnokság azért is fontos újítás, mert a korosztályok képviselői korábban csak az idősebbek, a juniorok világversenyein bizonyíthattak, és értelemszerűen kevesebb sikerélmény érte őket.

Burgaszban az Eb első napján, csütörtökön a pisztolyosok egyéni solo versenyszámait rendezik.

(Kiemelt képünkön: a magyar fiatalok tavaly remekeltek Tallinnban Forrás: ESC)

Sportlövészet utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Terepkerékpár: Vas Barnabás az U23-as vb-n hozta a legjobb formáját

Utánpótlássport
3 órája

Labdarúgás: egy bravúrra a történelmi sikertől a Puskás U19-es csapata

Utánpótlássport
18 órája

Atlétika: a távolugró Horváth Botond kitűnően kezdte az évet

Utánpótlássport
Tegnap, 11:45

Kézilabda: top 10-es utánpótláskorúak az NB I/B-ben

Utánpótlássport
Tegnap, 9:05

Labdarúgás: csaknem 1500 fiatalperc az NB I 20. fordulójában

Utánpótlássport
2026.02.02. 19:18

Vízilabda: pécsi bravúr az UVSE otthonában a fiú ifjúsági bajnokságban

Utánpótlássport
2026.02.02. 09:02

Short track: Amschl Kira bronzérmet szerzett a junior-vb-n

Utánpótlássport
2026.02.02. 01:15

Kosárlabda: harmadik lett az U16-os fiúválogatott a Szent István-kupán

Utánpótlássport
2026.02.01. 19:50
Ezek is érdekelhetik