Nemzeti Sportrádió

Péni István negyedik lett fekvőben a sportlövő vb-n

2025.11.14. 11:04
Péni István (Fotó: Hungarian Shooting Federation/Facebook)
Címkék
sportlövő vb Péni István Sportlövészet
Péni István a 4. helyen végzett a férfiak kisöbű szabadpuska fekvő testhelyzetű számában pénteken a kairói sportlövő-világbajnokságon.

Az olimpia műsorán nem szereplő 50 méteres számban a 60 lövéses alapverseny alapján alakult ki a végeredmény. Az UTE világbajnok és Európa-bajnok sportolója egészen az utolsó tízes sorozatig kimagaslóan lőtt és az aranyéremre is esélye volt, az utolsó lövései azonban nem sikerült igazán jól, 627.7 körrel fejezte be a viadalt és lett negyedik. A bronzéremtől csupán három tizeddel maradt el.

A másik két magyar, Pekler Zalán és Hammerl Soma visszafogottan teljesített ezúttal. A légpuskában hatodik helyen végzett Pekler 620.3 körrel a 35. lett, míg Hammerl 616.7-del az 53. helyen zárt. A magyar trió a csapatversenyben nyolcadikként végzett.

Egyéniben az osztrák Alexander Schmirl diadalmaskodott, csapatban a kínai hármas nyert 1881.3 körös világcsúccsal.

SPORTLÖVŐ VB
Férfi kisöbű szabadpuska fekvő
Világbajnok: Alexander Schmirl (Ausztria) 629.1 kör
2. Jan Lochbihler (Svájc) 628.1 kör
3. Fabio Paul Wyrsch (Svájc) 628 kör
4. Péni István 627.7 kör
...
35. Pekler Zalán 620.3 kör
...
53. Hammerl Soma 616.7 kör

Csapat
Világbajnok: Kína 1881.3 kör – világcsúcs
2. Svájc 1880.5 kör
3. Norvégia 1874.7 kör
...
8. (Péni, Pekler, Hammerl) 1864.7 kör

 

Ezek is érdekelhetik