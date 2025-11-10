Nemzeti Sportrádió

Sportlövő-vb: Péniéknek nem okozott gondot a selejtező összetettben, csapatban tizedikek

Vágólapra másolva!
2025.11.10. 14:23
null
Péni István (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
Sportlövészet Péni István sportlövő-vb
Mindhárom magyar továbbjutott a hétfői selejtezőből a keddi alapversenybe a férfi kisöbű szabadpuska összetett számban, melynek csapatversenyét a Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István összetételű trió a tizedik helyen zárta a kairói sportlövő-világbajnokságon.

Az 50 méteres királyszámban 93-an indultak a selejtezőben, melyből 66 versenyző jutott tovább. A feladat mindhárom magyar számára kötelezőnek volt nevezhető és ők ennek megfelelően szerepeltek. A légpuskában egyéniben hatodik Pekler 590 kört ért el, míg Péni és Hammerl egyaránt 585-öt.

A hagyományoknak megfelelően a selejtező eredményei alapján hirdetnek eredményt a csapatok versengésében. Ebben a légpuskában szombaton bronzérmes magyar hármas 1760 körrel a tizedik helyen végzett. A küzdelem nagyon szoros volt, amit jól mutat, hogy a bronzérmes svájci trió mindössze négy körrel volt jobb Péniéknél. Az aranyérmet a franciák szerezték meg 1771 körrel, az 1768 kört produkáló norvégok előtt.

A 3x20 lövéses alapversenyt kedden, közép-európai idő szerint 8.15-től rendezik.

SPORTLÖVŐ-VB
Férfi kisöbű szabadpuska 3x20 lovés összetett
Világbajnok: Franciaország 1771 kör
2. Norvégia 1768
3. Svájc 1764
…10. (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István) 1760

 

Sportlövészet Péni István sportlövő-vb
Legfrissebb hírek

Sportlövő-vb: egyik magyar páros sem lőhet az érmekért a légpuska vegyes csapatoknál

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:38

Sportlövő-vb: nem jutott döntőbe magyar női légpuskás

Egyéb egyéni
2025.11.08. 12:59

A formaidőzítést is tesztelik puskásaink a vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.07. 09:50

Sportlövészet: Major Veronika az érzéseire figyel a vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.05. 08:22

Jákó Csaba: Tehetségek mindenhol vannak, csak fel kell ismerni őket

Utánpótlássport
2025.10.31. 19:33

Készen áll a magyar sportlövőcsapat a kairói kalandra

Egyéb egyéni
2025.10.30. 16:50

Sportlövészet: a pisztolyosok megérdemelték itthon az ifi Eb-érmet

Utánpótlássport
2025.10.14. 19:06

Sportlövészet: bronzérmes a pisztolyos csapat az ifi Eb-n

Utánpótlássport
2025.10.12. 13:22
Ezek is érdekelhetik