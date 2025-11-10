Sportlövő-vb: Péniéknek nem okozott gondot a selejtező összetettben, csapatban tizedikek

Az 50 méteres királyszámban 93-an indultak a selejtezőben, melyből 66 versenyző jutott tovább. A feladat mindhárom magyar számára kötelezőnek volt nevezhető és ők ennek megfelelően szerepeltek. A légpuskában egyéniben hatodik Pekler 590 kört ért el, míg Péni és Hammerl egyaránt 585-öt.

A hagyományoknak megfelelően a selejtező eredményei alapján hirdetnek eredményt a csapatok versengésében. Ebben a légpuskában szombaton bronzérmes magyar hármas 1760 körrel a tizedik helyen végzett. A küzdelem nagyon szoros volt, amit jól mutat, hogy a bronzérmes svájci trió mindössze négy körrel volt jobb Péniéknél. Az aranyérmet a franciák szerezték meg 1771 körrel, az 1768 kört produkáló norvégok előtt.

A 3x20 lövéses alapversenyt kedden, közép-európai idő szerint 8.15-től rendezik.

SPORTLÖVŐ-VB

Férfi kisöbű szabadpuska 3x20 lovés összetett

Világbajnok: Franciaország 1771 kör

2. Norvégia 1768

3. Svájc 1764

…10. (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István) 1760