Cselgáncs Grand Slam: Özbas Szofi aranyérmes Abu-Dzabiban

2025.11.29. 16:51
Fotó: Dömötör Csaba
cselgáncs Özbas Szofi cselgáncs Grand Slam
A cselgáncsozó Özbas Szofi aranyérmet nyert szombaton az Abu-Dzabiban zajló Grand Slam-verseny 70 kilogrammos súlycsoportjában.

Az Európa-bajnok Özbas a legjobb 16 között a brit Katie-Jemima Yeats-Brownt ipponal, a negyeddöntőben a német Samira Bockot jukóval, az elődöntőben a pedig a görög Eliszavet Telcidut vazaarival verte.

A döntőben az ausztrál Aoife Coughlan következett, akit egy támasztott válldobással vitt le a tatamira, és az ezért járó vazaarival győzött.

Özbas ebben az esztendőben háromszor döntőzött Grand Slam-viadalon, és mindig nyert. Abu-Dzabi előtt februárban Bakuban és márciusban Tbilisziben diadalmaskodott.

 

