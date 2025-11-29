Cselgáncs Grand Slam: Özbas Szofi aranyérmes Abu-Dzabiban

Az Európa-bajnok Özbas a legjobb 16 között a brit Katie-Jemima Yeats-Brownt ipponal, a negyeddöntőben a német Samira Bockot jukóval, az elődöntőben a pedig a görög Eliszavet Telcidut vazaarival verte.

A döntőben az ausztrál Aoife Coughlan következett, akit egy támasztott válldobással vitt le a tatamira, és az ezért járó vazaarival győzött.

Özbas ebben az esztendőben háromszor döntőzött Grand Slam-viadalon, és mindig nyert. Abu-Dzabi előtt februárban Bakuban és márciusban Tbilisziben diadalmaskodott.