Gyertyás Róza lesz a CIVIL cégcsoport arca

A Magyar Sport Házában sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a CIVIL cégcsoport 2028 végéig szóló megállapodást kötött a Magyar Judo Szövetséggel, és kiemelten fogja támogatni a világbajnoki bronzérmes 52 kg-os dzsudoka, Gyertyás Róza felkészülését és munkáját. Az eseményen először az MJSZ elnöke, Tóth László osztotta meg gondolatait.

„Rendkívüli jelentőségű, hogy Magyarország egyik vezető biztonsági cégcsoportja, és a Magyar Judo Szövetség, illetve annak is egyik legjelesebb képviselője közötti együttműködésről számolhatunk be. Két éve már elkezdődött az együttműködési folyamat a CIVIL cégcsoporttal, amelynek a támogatása a médiában való reprezentációnkat és a sportolókra fordítható forrásainkat is megnövelte – mondta Tóth László, majd hozzátette: –Elemeztük a budapesti világbajnokság meccseit és meglepve tapasztaltuk, hogy a győztes párharcoknál mindig a CIVIL cégcsoport reklámja volt látható a háttérben, úgy gondoltuk, ez jelent valamit. Az eddigi rendszeres, de nem állandó együttműködésünk ezután hosszú távú és állandó lesz.”

Az elmúlt év cselgáncssikereit feldolgozó montázsvideókkal tarkított sajtóeseményen ott volt a támogatott Gyertyás is, aki elmondta, miért fontos neki a most megkötött megállapodás.

„Egyéni sportolóként is mindig van mögöttem egy csapat, ami nélkül nem érhettem volna el eredményeket. Ez az együttműködés visszajelzés nekem arról, hogy a teljesítményemnek valódi értéke van, és egyben biztonságos közeget teremt a következő kihívásokra való felkészüléshez, alapja a sikeres olimpiai kvalifikációnak. Igyekezni fogok meghálálni a bizalmat” – mondta a világbajnoki bronzérmes dzsúdós, Gyertyás Róza.

A CIVIL cégcsoport anyagi eszközökkel támogatja az MJSZ versenyeit, működését, és Gyertyás Rózával külön együttműködést alakított ki, könnyebbé téve a következő nagy versenyekre való felkészülést, a sportoló pedig ezentúl a cég arca lesz a nyilvánosságban.