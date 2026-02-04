Elindult a jegyértékesítés az FTC Ludogorec elleni El-mérkőzésére

Mint ismert, a Ferencváros négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel 15 pontot gyűjtve az alapszakasz 12. helyén végzett. A rájátszásban a magyar bajnok a bolgár Ludogoreccel került össze.

A Ludogorec az El-alapszakaszban nyolc meccsen tíz ponttal a 22. helyen végzett. Legyőzte idegenben a svéd Malmőt (2–1), otthon a spanyol Celta Vigót (3–2) és a francia Nice-t (1–0), ikszelt a görög PAOK-kal (3–3, otthon), kikapott a spanyol Real Betistől (0–2, o), a svájci Young Boystól (2–3, idegenben), a Ferencvárostól (1–3, i) és attól a skót Rangerstől (0–1, i), amely a Fradival szemben Budapesten 2–1-es vereséget szenvedett.

Az FTC a hivatalos oldalán közölte, hogy elindult a jegyértékesítés a párharc budapesti visszavágójára. Február 9., hétfőig csak azok vehetnek jegyet, akik érvényes tavaszi, éves vagy Európa-liga-bérlettel rendelkeznek. Ezt követően – amennyiben még maradnak szabad helyek – már bárki vásárolhat belépőt a mérkőzésre.

EURÓPA-LIGA, RÁJÁTSZÁS

Február 19., 21.00: Ludogorec (bolgár)–Ferencvárosi TC

Február 26., 18.45: Ferencvárosi TC–Ludogorec