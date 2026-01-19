Báder Márton: Nagy siker lenne huszonnyolc év után kijutni a női világbajnokságra

A magyar kosárlabda jelenlegi helyzetét értékelte a szövetség elnöke, Báder Márton a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. Az interjúban szó volt a magyar utánpótlás helyzetéről, klubcsapataink szerepléséről, illetve a válogatottakról is. Utóbbi témában a sportvezető kijelentette, bár nemzeti csapataink Eb-selejtezős szereplésével nem elégedett, úgy véli a férfiaknál jó folyamatok indultak el, s női csapatunknak is van esélye a világbajnoki selejtezőkön.

„Képesnek tartom a lányokat arra, hogy kivívják a világbajnoki részvételt. Az, hogy az Európa-bajnokságra nem sikerült kvalifikálnunk magunkat, nem kis csalódás volt, különösen az előző Eb-n elért negyedik hely után. Az olimpiai selejtezőben nagyon nehéz csoportban játszottunk, és kevésen múlott, hogy ott lehessünk a játékokon. Helyükön kell kezelnünk az eredményeinket, a papírforma nem mellettünk szól, de az ellenfeleket számba véve nagyon bízom benne, hogy kijuthatunk” – fogalmazott Báder Márton.