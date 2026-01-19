Nemzeti Sportrádió

Báder Márton: Nagy siker lenne huszonnyolc év után kijutni a női világbajnokságra

2026.01.19. 19:43
Báder Márton (Fotó: Földi Imre)
A Nemzeti Sportrádiónak adott hosszabb interjút Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöke. Az egykori kiváló válogatott kosaras a Hazafutás című műsorban többek között azt is elmondta: a női válogatottat képesnek tartja arra, hogy kijusson a világbajnokságra, a férfi nemzeti csapatnak pedig reálisan a következő kontinenstornát kell megcéloznia.

A magyar kosárlabda jelenlegi helyzetét értékelte a szövetség elnöke, Báder Márton a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. Az interjúban szó volt a magyar utánpótlás helyzetéről, klubcsapataink szerepléséről, illetve a válogatottakról is. Utóbbi témában a sportvezető kijelentette, bár nemzeti csapataink Eb-selejtezős szereplésével nem elégedett, úgy véli a férfiaknál jó folyamatok indultak el, s női csapatunknak is van esélye a világbajnoki selejtezőkön.

„Képesnek tartom a lányokat arra, hogy kivívják a világbajnoki részvételt. Az, hogy az Európa-bajnokságra nem sikerült kvalifikálnunk magunkat, nem kis csalódás volt, különösen az előző Eb-n elért negyedik hely után. Az olimpiai selejtezőben nagyon nehéz csoportban játszottunk, és kevésen múlott, hogy ott lehessünk a játékokon. Helyükön kell kezelnünk az eredményeinket, a papírforma nem mellettünk szól, de az ellenfeleket számba véve nagyon bízom benne, hogy kijuthatunk” – fogalmazott Báder Márton.

 

