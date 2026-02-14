Ligetvári Patrik: Számunkra minden mérkőzés kulcsmeccs

FÉRFI KÉZILABDA NB I

15. FORDULÓ

ONE VESZPRÉM HC–FTC-GREEN COLLECT 43–29 (22–16)

Veszprém, 2000 néző. V: Bócz, Wiedemann

VESZPRÉM: APPELGREN – GASPER MARGUC 6 (3), Martinovic 4, El-Dera 3, PESMALBEK 5, Ligetvári, Gáncs-Pető 4. Csere: Corrales (kapus), Cindric 2, Thiagus Petrus, Hesam 3, Adel 4, Elísson 4 (1), Dodic 1, ALI ZEIN 5, Dopjera 2. Edző: Xavier Pascual

FTC: Borbély – CSANÁLOSI 5 (3), Ancsin 4, Nagy Bence 3, KARAI 8, Győri M. 5, Kovacsics. Csere: Győri K. (kapus), Debreczeni 1, Tóth P., Csörgő 3, Juhász Á., Koller, Kovács B. Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–5. 13. p.: 9–6. 20. p.: 14–10. 26. p.: 18–15. 33. p.: 26–19. 40. p.: 28–22. 47. p.: 32–24. 53. p.: 37–25. 58. p.: 41–27

Kiállítások: 0, ill. 4 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Még mindig érződik a szünet, tudunk ennél jobban játszani, de a srácok ezúttal is keményen küzdöttek, elégedett vagyok velük. Az edzésen is beleadnak mindent, remélem, így tudjuk folytatni, mert a jövő héten még fontosabb meccs jön.

Pásztor István: – A második félidő közepéig kicsit nagyobb ellenállásra kényszerítettük a hazaiakat, utána elfogytunk, hiszen csak tizennégyen vagyunk. Örülök, hogy még a mérkőzés végén is futottunk, tudtunk gyors gólt szerezni, nem adtuk fel, nem csaltuk és nem lassítottuk a játékot, és amíg bírtuk, a védekezés is jól ment.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Veszprém 15 15 – – 615–418 +197 30 2. Szeged 16 13 1 2 555–441 +114 27 3. Tatabánya 15 12 – 3 467–423 +44 24 4. FTC 15 8 1 6 491–475 +16 17 5. Csurgó 16 6 3 7 444–447 –3 15 6. Győr 14 7 – 7 421–423 –2 14 7. Balatonfüred 15 6 1 8 396–437 –41 13 8. Gyöngyös 14 6 – 8 379–407 –28 12 9. PLER 15 5 2 8 392–434 –42 12 10. Szigetszentmiklós 15 5 1 9 391–439 –48 11 11. Budai Farkasok-Rév 14 3 4 7 378–412 –34 10 12. NEKA 14 4 2 8 379–414 –35 10 13. Komló 14 2 2 10 375–423 –48 6 14. Budakalász 14 2 1 11 383–473 –90 5