Nemzeti Sportrádió

NFL: szoros csatában nyert, a 37 esztendős Matthew Stafford lett az MVP

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2026.02.06. 09:43
Matthew Stafford a 2025-ös MVP! (Fotó: Getty Images)
Címkék
NFL Matthew Stafford Itt van Amerika!
Magyar idő szerint péntek hajnalban megtartották a Super Bowl előtt az NFL éves díjátadó gáláját, amelyen a 37 éves irányító, Matthew Stafford lett a legértékesebb játékos, vagyis az MVP.

 

A legfontosabb díj minden évben az MVP-cím, vagyis az évad legértékesebb játékosa, amit hihetetlenül szoros csatában nyert meg a 37 éves Los Angeles Rams-irányító, Matthew Stafford. A csapatát idén a Super Bowl előszobájáig, vagyis a főcsoportdöntőig cipelő veterán QB 24 szavazatot kapott az 50-ből, míg riválisa, a vasárnapi döntőre készülő, mindössze másodéves Drake Maye 23-at.  

Stafford az alapszakaszban 4700 yardot passzolt 46 touchdownt és 8 interception mellett, csapata 12 mérkőzést nyert, egyértelműen megérdemelt a díja, ami számára egy amolyan életmű trófea is, hiszen hosszú karrierje során (2008-ban volt 1/1-es választott) ez az első MVP-címe. Sokáig szenvedett Detroitban, a Lionsszel playoffmeccset sem nyert, de miután a Ramsbe cserélték, bajnok és MVP lett, szinte biztos, hogy Hall of Fame lesz. 

Az év támadójátékosa Jaxson Smith-Njigba lett, aki közel 1800 yardot és 10 TD-t kapott el a Seattle Seahawks WR-jeként, s posztján úgy vált ebben az idényben a liga egyik legjobbjává, hogy szeptember előtt a legtöbben még a tizenötbe sem tették volna be. Csapatával vasárnap Super Bowlt játszhat, ami még fontosabb számára, mint ez a cím. 

Az év védőjénél nem is volt kérdés, Myles Garrett nyert. A Cleveland Browns passzsiettetője karrierje során másodjára kapta meg ezt az elismerést, idén 23 sacket szerzett, ami ligatörténelmi rekord a vonatkozó statisztikában, uralta posztján a teljes NFL-t. A szavazáson mind az 500 pontot, tehát az összes első helyet bezsebelte... 

Az év edzője nagy csatában dőlt el, mind az öt jelölt mellett lehetett érvelni, ám az elmúlt években már-már megszokottá vált, hogy olyan edző kapja, aki első évében hatalmasat fordított egy franchise-on. Nos, emiatt nyugodtan mondhatjuk, hogy megérdemli a díjat Mike Vrabel, a New England Patriotsszal nemsokára Super Bowlt játszót főedző, aki egy liga aljához tartozó csapatból csinált egy második kiemeltet az AFC-ben. 

Az év támadó és védő újonca cím egyike sem olyan volt ebben az évben, mint amilyenhez hozzászoktunk, kevés volt az igazán kiemelkedő rookie-teljesítmény, de azért jó helyre mentek a díjak: előbbit Tetairoa McMillan, a Carolina Panthers elkapója, utóbbit Carson Schwesinger, a Cleveland Browns linebackere zsebelte be. 

Az év támadófalembere Joe Thuney (Chicago Bears), az év visszatérője Christian McCaffrey (San Francisco 49ers), az év embere (Walter Payton-díjazottja) pedig Bobby Wagner (Washington Commanders) lett. 

 

 

 

NFL Matthew Stafford Itt van Amerika!
Legfrissebb hírek

NFL: visszavág a Seahawks a Patsnek és megnyeri a Super Bowlt? – vendégünk Kun Zsolt „Maka”

Amerikai sportok
2026.02.04. 11:02

Két év alatt a semmiből a Super Bowlba – öt-öt kulcsfigura Seattle-ből és a New Englandtől

Amerikai sportok
2026.02.03. 17:27

Először rendeznek Párizsban NFL-alapszakaszmeccset

Amerikai sportok
2026.02.03. 11:49

A tartalékok közül már nem maradt ki: LeBron James ott lesz az All Star-gálán

Amerikai sportok
2026.02.02. 11:32

NFL: a Super Bowl-párosítás, amivel nyáron még nem számoltunk

Amerikai sportok
2026.01.31. 18:59

Kupp bosszúja, Payton mohósága, Adams bánata, Vrabel rekordja – sztorik az NFL főcsoportdöntőiből

Amerikai sportok
2026.01.27. 13:48

NBA: Doncic 46 ponttal vezette győzelemre a Lakerst, Mitchell 45-tel a Cavst

Amerikai sportok
2026.01.27. 07:17

NBA: megint kikapott otthon a címvédő Thunder, és a Spurst is elkapta a vendége

Amerikai sportok
2026.01.26. 08:08
Ezek is érdekelhetik