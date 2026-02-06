NFL: szoros csatában nyert, a 37 esztendős Matthew Stafford lett az MVP

A legfontosabb díj minden évben az MVP-cím, vagyis az évad legértékesebb játékosa, amit hihetetlenül szoros csatában nyert meg a 37 éves Los Angeles Rams-irányító, Matthew Stafford. A csapatát idén a Super Bowl előszobájáig, vagyis a főcsoportdöntőig cipelő veterán QB 24 szavazatot kapott az 50-ből, míg riválisa, a vasárnapi döntőre készülő, mindössze másodéves Drake Maye 23-at.

Stafford az alapszakaszban 4700 yardot passzolt 46 touchdownt és 8 interception mellett, csapata 12 mérkőzést nyert, egyértelműen megérdemelt a díja, ami számára egy amolyan életmű trófea is, hiszen hosszú karrierje során (2008-ban volt 1/1-es választott) ez az első MVP-címe. Sokáig szenvedett Detroitban, a Lionsszel playoffmeccset sem nyert, de miután a Ramsbe cserélték, bajnok és MVP lett, szinte biztos, hogy Hall of Fame lesz.

THAT’S, MVP MATTHEW STAFFORD, TO YOU! pic.twitter.com/l8c0ONDJht — Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 6, 2026

Az év támadójátékosa Jaxson Smith-Njigba lett, aki közel 1800 yardot és 10 TD-t kapott el a Seattle Seahawks WR-jeként, s posztján úgy vált ebben az idényben a liga egyik legjobbjává, hogy szeptember előtt a legtöbben még a tizenötbe sem tették volna be. Csapatával vasárnap Super Bowlt játszhat, ami még fontosabb számára, mint ez a cím.

Az év védőjénél nem is volt kérdés, Myles Garrett nyert. A Cleveland Browns passzsiettetője karrierje során másodjára kapta meg ezt az elismerést, idén 23 sacket szerzett, ami ligatörténelmi rekord a vonatkozó statisztikában, uralta posztján a teljes NFL-t. A szavazáson mind az 500 pontot, tehát az összes első helyet bezsebelte...

Az év edzője nagy csatában dőlt el, mind az öt jelölt mellett lehetett érvelni, ám az elmúlt években már-már megszokottá vált, hogy olyan edző kapja, aki első évében hatalmasat fordított egy franchise-on. Nos, emiatt nyugodtan mondhatjuk, hogy megérdemli a díjat Mike Vrabel, a New England Patriotsszal nemsokára Super Bowlt játszót főedző, aki egy liga aljához tartozó csapatból csinált egy második kiemeltet az AFC-ben.

Az év támadó és védő újonca cím egyike sem olyan volt ebben az évben, mint amilyenhez hozzászoktunk, kevés volt az igazán kiemelkedő rookie-teljesítmény, de azért jó helyre mentek a díjak: előbbit Tetairoa McMillan, a Carolina Panthers elkapója, utóbbit Carson Schwesinger, a Cleveland Browns linebackere zsebelte be.

Az év támadófalembere Joe Thuney (Chicago Bears), az év visszatérője Christian McCaffrey (San Francisco 49ers), az év embere (Walter Payton-díjazottja) pedig Bobby Wagner (Washington Commanders) lett.