Vincent van der Voort: Vagy jövőre térek vissza, vagy visszavonulok

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
2025.11.05. 15:18
Vincent van der Voort (Fotó: Getty Images)
A kétszeres PDC-vb-negyeddöntős Vincent van der Voort a budapesti Darts Világfesztiválon játékosmegfigyelőként dolgozott, és magyar tehetségeket is kiszúrt.

 

Egy korábbi sztárjátékos, Vincent van der Voort is tiszteletét tette a múlt hétvégén véget ért budapesti Darts Világfesztiválon – a kétszeres PDC-világbajnoki negyeddöntős, UK Open-döntős holland dartsos, aki a 2000-es, 2010-es évek egyik legismertebb arca volt a PDC-nél, árgus szemekkel figyelte az ifjúsági játékosokat a tornák során.

„A Winmau játékosmegfigyelőjeként dolgozom. A legtehetségesebbeket és a legeltökéltebbeket keresem az ifjúsági játékosok között, őket javaslom a Winmaunak, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő mondta a Nemzeti Sportnak Van der Voort. Az ismert gyártó szponzorként is jelen van a sportágban, többek mellett Michael van Gerwent, Joe Cullent, Danny Noppertet is támogatja. Lapunk kérdésére, hogy felfigyelt-e magyar tehetségekre is, két versenyzőt emelt ki: – Csajbók Zsolt, aki az ifjúságiaknál a negyeddöntőig jutott a World Mastersen, illetve Sepsi Ádám, aki a négy között színpadra is állhatott. A magyar szövetségen is múlik, mennyire tudja támogatni, hogy minél több versenyre eljuthassanak, mert a lehetőség ott van bennük.”

Kérdésünkre a december 18-án 50. évét betöltő dartsjátékos arról is beszélt, mi a jelentősége a World Mastersnek, a WDF egyik legnagyobb versenyének a PDC-be vágyók szemszögéből. Idén minden kategóriát figyelembe véve több mint 700-an indulhattak el a World Mastersen, a budapesti Darts Világfesztivál főversenyén. „Sok éve volt már, hogy a World Mastersen versenyeztem, akkor még sok minden nagyon más volt, már a tekintetben is, hogy mindig Angliában tartották meg a viadalt – mondta Van der Voort, aki 2001 és 2006 között hatszor szerepelt az azóta megszűnt BDO szervezet égisze alá tartozó versenyen. Utóbbi évben egy bizonyos Michael van Gerwen ért a csúcsra a tornán. – Az viszont most is igaz, hogy aki itt kimagaslóan szerepel, annak a PDC tornáin is esélye lehet. Rengeteg versenyző van itt, és a World Masters remek teszt arra nézve, hogy adott dartsos meddig képes eljutni, mennyire képes jól teljesíteni, kiemelkedni közülük.”

Van der Voortot arról is kérdeztük, tervezi-e folytatni a karrierjét – a holland játékos nevezett a múlt pénteki World Open ezüstkategóriás WDF-viadalra, azonban hátproblémáira, valamint arra hivatkozva, hogy játékosmegfigyelői feladatai lekötik, végül nem indult el. Van der Voort még 2020-ban is negyeddöntős volt a World Matchplayen, a 2024-es idény végén azonban 13 év után elveszítette a tourkártyáját. „Gondolkozom, hogy jövőre visszamegyek a Q-Schoolra (a tourkártya-kvalifikációs tornára, ezen dől el, kik vehetnek részt a PDC főversenyein – a szerk.), hogy visszaszerezzem a kártyám, de ez még képlékeny. Ha úgy döntök, hogy játszom, azt jövőre teszem meg – ha úgy, hogy nem, akkor viszont később már nem próbálom meg, és visszavonulok” – fejtette ki.

 

