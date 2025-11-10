Nemzeti Sportrádió

Sportlövő-vb: nem jutott döntőbe magyar férfi légpisztolyos

Vágólapra másolva!
2025.11.10. 16:24
null
Huszonhetedik helyével Nagy Ákos Károly volt a legjobb magyar a férfi légpisztolyosoknál (Fotó: ESC, archív)
Címkék
Nagy Ákos Károly Szemán Dávid Rédecsi Máté férfi légpisztoly sportlövészet
Nem jutott döntőbe magyar férfi légpisztolyos hétfőn a kairói sportlövő-világbajnokságon, amelyen a Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid összetételű csapat a 15. helyen zárt.

 A délelőtt rendezett női légpisztolyhoz hasonlóan a férfiak is két csoportban lőttek a kairói világbajnokságon. Az elsőben Rédecsi Máté és Szemán Dávid volt érdekelt, míg Nagy Ákos Károly a másodikban szerepelt.

Rédecsi és Szemán egyaránt kiegyensúlyozottan versenyzett, viszont minden tizes sorozatukba becsúszott négy-öt kilences, így előbbi 571, utóbbi pedig 569 körrel zárt. A második csoportban a 20 éves Nagy egészen remekül kezdett, az első tíz lövést 98 körrel zárta, a folytatásban viszont a korábbiaknál kicsit több kilencest lőtt, s végül 579 körrel a 27. helyen fejezte be a versenyt. Rédecsi Máté a 72., Szemán Dávid pedig a 83. pozícióban zárt a 121 fős mezőnyben.

A magyar hármas a csapatversenyben 1719 körrel a 15. helyen végzett. Az aranyérmet az indiaiak nyerték 1754 körös eredménnyel.

 

Nagy Ákos Károly Szemán Dávid Rédecsi Máté férfi légpisztoly sportlövészet
Legfrissebb hírek

Sportlövő-vb: Major és Fábián is hajszállal maradt le a női légpisztoly döntőjéről

Egyéb egyéni
3 órája

Sportlövő-vb: egyik magyar páros sem lőhet az érmekért a légpuska vegyes csapatoknál

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:38

Sportlövő-vb: Pekler Zalán hatodik légpuskában

Egyéb egyéni
2025.11.08. 18:16

Bronzérmes a férfi légpuskás csapat a sportlövő vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.08. 15:59

Sportlövő-vb: nem jutott döntőbe magyar női légpuskás

Egyéb egyéni
2025.11.08. 12:59

A formaidőzítést is tesztelik puskásaink a vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.07. 09:50

Sportlövészet: Major Veronika az érzéseire figyel a vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.05. 08:22

A sportlövő Pekler Zalán visszatalált a korábbi formájához

Egyéb egyéni
2025.11.03. 19:28
Ezek is érdekelhetik