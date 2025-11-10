Sportlövő-vb: nem jutott döntőbe magyar férfi légpisztolyos

A délelőtt rendezett női légpisztolyhoz hasonlóan a férfiak is két csoportban lőttek a kairói világbajnokságon. Az elsőben Rédecsi Máté és Szemán Dávid volt érdekelt, míg Nagy Ákos Károly a másodikban szerepelt.

Rédecsi és Szemán egyaránt kiegyensúlyozottan versenyzett, viszont minden tizes sorozatukba becsúszott négy-öt kilences, így előbbi 571, utóbbi pedig 569 körrel zárt. A második csoportban a 20 éves Nagy egészen remekül kezdett, az első tíz lövést 98 körrel zárta, a folytatásban viszont a korábbiaknál kicsit több kilencest lőtt, s végül 579 körrel a 27. helyen fejezte be a versenyt. Rédecsi Máté a 72., Szemán Dávid pedig a 83. pozícióban zárt a 121 fős mezőnyben.

A magyar hármas a csapatversenyben 1719 körrel a 15. helyen végzett. Az aranyérmet az indiaiak nyerték 1754 körös eredménnyel.