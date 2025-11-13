Sportlövő-vb: a mezőny első felében a mieink a sportpisztoly első napja után

A 25 méteres olimpiai versenyszámban csütörtökön a 30 pontlövészetet rendezték meg, a 85 fős mezőny két csoportban teljesítette az alapverseny első felét. Fábián Sára Ráhel és Major Veronika, a szám olimpiai bronzérmese az elsőben, míg Jákó Miriam a másodikban szerepelt, s bár egyiküknek sem sikerült kiemelkedően a nap, nem szakadtak le jelentősen az élmezőnytől a pénteki rapidlövészet előtt.

A légpisztolyban 11. helyen végző Fábián első tíz lövésébe öt kilences is becsúszott, utána viszont javított, és végül 290 körrel végzett, amivel jelenleg a 19. helyen áll, két körrel lemaradva a már döntős helyen álló nyolcadiktól. Major az első húsz lövése fele volt kilences, az utolsó tíz lövése során viszont nagyot „hajrázott”, s végül 288 kört ért el, ezzel a 28. Jákó ugyancsak 288 kört lőtt, ő a 31. helyről várja a pénteki folytatást.