Nemzeti Sportrádió

Sportlövő-vb: a mezőny első felében a mieink a sportpisztoly első napja után

Vágólapra másolva!
2025.11.13. 11:47
null
Fábián Sára Ráhel (Fotó: Földi Imre)
Címkék
Fábián Sára Ráhel Major Veronika Jákó Miriam sportlövő-vb
Fábián Sára Ráhel, Major Veronika és Jákó Miriam is a mezőny első felében áll a női sportpisztoly első 30 lövését követően a kairói sportlövő-világbajnokságon.

A 25 méteres olimpiai versenyszámban csütörtökön a 30 pontlövészetet rendezték meg, a 85 fős mezőny két csoportban teljesítette az alapverseny első felét. Fábián Sára Ráhel és Major Veronika, a szám olimpiai bronzérmese az elsőben, míg Jákó Miriam a másodikban szerepelt, s bár egyiküknek sem sikerült kiemelkedően a nap, nem szakadtak le jelentősen az élmezőnytől a pénteki rapidlövészet előtt.

A légpisztolyban 11. helyen végző Fábián első tíz lövésébe öt kilences is becsúszott, utána viszont javított, és végül 290 körrel végzett, amivel jelenleg a 19. helyen áll, két körrel lemaradva a már döntős helyen álló nyolcadiktól. Major az első húsz lövése fele volt kilences, az utolsó tíz lövése során viszont nagyot „hajrázott”, s végül 288 kört ért el, ezzel a 28. Jákó ugyancsak 288 kört lőtt, ő a 31. helyről várja a pénteki folytatást.

 

Fábián Sára Ráhel Major Veronika Jákó Miriam sportlövő-vb
Legfrissebb hírek

Női puskában sem jutott magyar az összetett szám döntőjébe a sportlövő vb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:23

Sportlövő-vb: mindhárom magyar továbbjutott a selejtezőből, hatodik a női puskás csapat összetettben

Egyéb egyéni
2025.11.11. 17:07

Sportlövő-vb: középmezőnyben a magyar pisztolyos vegyes csapatok

Egyéb egyéni
2025.11.11. 13:48

Sportlövő-vb: messze voltak a döntőtől összetettben a magyar férfi puskások

Egyéb egyéni
2025.11.11. 11:01

Sportlövő-vb: Péniéknek nem okozott gondot a selejtező összetettben, csapatban tizedikek

Egyéb egyéni
2025.11.10. 14:23

Sportlövő-vb: Major és Fábián is hajszállal maradt le a női légpisztoly döntőjéről

Egyéb egyéni
2025.11.10. 13:22

Sportlövő-vb: egyik magyar páros sem lőhet az érmekért a légpuska vegyes csapatoknál

Egyéb egyéni
2025.11.09. 10:38

Sportlövő-vb: nem jutott döntőbe magyar női légpuskás

Egyéb egyéni
2025.11.08. 12:59
Ezek is érdekelhetik