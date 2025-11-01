Nemzeti Sportrádió

Sakk-vk: Gledura és Kántor is győzelemmel kezdett

2025.11.01. 16:15
null
Gledura Benjámin világossal aratott győzelmet (Fotó: Koncz Márton)
Az első fordulóban érdekelt mindkét magyar sakkozó, Gledura Benjamin és Kántor Gergely világossal aratott győzelemmel kezdett az indiai Goában szombaton elrajtolt világkupán.

Gledura és Kántor is minőségelőnyt szerzett a középjátékban, ezt kihasználva pedig előbbi a tunéziai Zubaier Amdunit az 55. lépésben, míg utóbbi a kanadai Shawn Rodrigue-Lemieux-t az 52. lépésben kényszerítette a parti feladására.

A visszavágókat vasárnap rendezik, amennyiben a riválisok egyenlítenek, hétfőn rájátszás dönt a továbbjutásról.

A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó méri össze a tudását nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább. A világranglista első ötven játékosa – köztük Rapport Richárd és Lékó Péter – erőnyerő az első körben. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnok-jelöltek 2026-os tornáján.

 

