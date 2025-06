Révész Bulcsú bravúros győzelemmel a sznúker British Open főtáblájára jutott

A meccsek az egyik fél negyedik nyert frémjéig tartottak. Az elsőben Révész lökött egy 55-ös pontsorozatot, és ezzel megnyerte a játékot. A második frémben is sokáig Révésznek állt a zászló, ám a végjáték taktikai csatáját Williams bírta jobban, és egyenlített.

A harmadik frém is szoros csatát hozott, ám ezúttal Révész bírta jobban, és 2:1-gyel ismét a 18 éves magyarnál volt az előny. A negyedik játékban megint Révész volt a jobb, túljutott frémgolyón is, de utána még egy rövid taktikai harcot is meg kellett vívnia, hogy ténylegesen is övé legyen a játék. Ezt sikerrel meg is tette, így Révész már 3:1-re vezetett!

Nem sokáig volt kérdéses, hogy az ötödik frémet ki nyeri. Révész nagy brékbe kezdett, magabiztosan tüntette el a golyókat, és meg sem állt 109-ig. Pazarul lökött, de ami ennél is fontosabb, hogy ezzel 4:1-re megnyerte az összecsapást. Nem csak ezért volt értékes győzelem, mivel Révész Bulcsú a 104. a világranglistán, míg a 38 éves Robbie Williams a 47.

A British Open főtáblás küzdelmeit szeptember 22. és 28. között rendezik meg Cheltenhamben.

SZNÚKER, BRITISH OPEN, SELEJTEZŐ (Leicester)

Révész Bulcsú–Robbie Williams (angol) 4:1