Los Angeles 2028: női triatlonban lesz az első éremosztó

Az 51 sportág küzdelmeit összesen 49 helyszínen rendezik meg. A megnyitó helyi idő szerint július 14-én lesz 20 órakor, ami közép-európai idő szerint július 15-e, reggel 5.00, míg a záróünnepség július 30-án 18 órakor, ami magyar idő szerint másnap hajnali 3 óra.

Az első versenynapon tartják atlétikában a női 100 méteres síkfutás döntőjét is. „Nagy durranást szeretnénk az elején” – jegyezték meg a szervezők a honlapjukon.

Los Angelesben rekordlétszámú női sportoló indul majd, és először lesz több női (50.5 százalék), mint férfi versenyző.

A 15. versenynap, az utolsó előtti nap lesz a „szuper szombat”, ekkor 23 sportágban 26 döntőt tartanak.

A jegyekre 2026 januárjától lehet regisztrálni.