Los Angeles 2028: női triatlonban lesz az első éremosztó

Elkészült a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia programja, az első aranyérmet női triatlonban osztják ki július 15-én, az utolsót pedig úszásban július 30-án.
Az 51 sportág küzdelmeit összesen 49 helyszínen rendezik meg. A megnyitó helyi idő szerint július 14-én lesz 20 órakor, ami közép-európai idő szerint július 15-e, reggel 5.00, míg a záróünnepség július 30-án 18 órakor, ami magyar idő szerint másnap hajnali 3 óra.
Az első versenynapon tartják atlétikában a női 100 méteres síkfutás döntőjét is. „Nagy durranást szeretnénk az elején” – jegyezték meg a szervezők a honlapjukon.
Los Angelesben rekordlétszámú női sportoló indul majd, és először lesz több női (50.5 százalék), mint férfi versenyző.
A 15. versenynap, az utolsó előtti nap lesz a „szuper szombat”, ekkor 23 sportágban 26 döntőt tartanak.
A jegyekre 2026 januárjától lehet regisztrálni.
