A Kropkó testvérek a világbajnoki dobogón!

Csütörtökön végre eljött a nagy nap, az U23-as versenyekkel kezdetét vette a triatlon-világbajnokság. Az év legfontosabb megméretésének a helyszíne Ausztrália, a Sydney-től nem messze lévő Wollongong. A kerékpársport szerelmeseinek nem lehet ismeretlen ez az óceánparti város, hiszen 2022-ben itt rendezték az országúti világbajnokságot.

Ezúttal a triatlonosokon volt a sor, akik az előttünk álló napokban izgalmas versenyekkel igyekeznek elkápráztatni bennünket. A magyar csapat is szép reményekkel utazott el a világ másik végére, ennek megfelelően már az első nap kimagasló sikereknek tapsolhattunk. Az egy évvel ezelőtti vb-n négy magyar érem született, Lipták Tamás szövetségi kapitány szerint ez több mint extra volt, a 2025-ös viadalra két érem volt a célkitűzés.

Rögtön a versenyek sorát nyitó férfi U23-as futamban három magyarnak szurkolhattunk, a világranglistán elfoglalt előkelő helyezésének köszönhetően Kropkó Márton futhatott be a vízbe az 1-es rajtszámmal. A fiatal aquatlon-világbajnokunk mellett Kovács Gyula és Dobi Gergő is megmutathatta a tudását.

Az elsőéves U23-as Kropkónak annak ellenére is fantasztikusan sikerült az úszás, hogy menet közben elhagyta az úszósapkáját – elsőként jött ki a vízből. A nehéz kerékpáros pályán komoly bukások voltak, de ezek az esetek esélyesünket elkerülték, így végig a sokáig 14 tagú élmezőnyben tudott tekerni. Oliver Conway tette le elsőként a bringát, ő iramodhatott neki a futópályának a legjobb pozícióból, a brit szédületes teljesítményt nyújtott, 29:35 perc alatt vágtatott végig a 10 kilométeren – másfél perces előnnyel lett az övé a vb-cím.

Szintén óriásit futott Kropkó is, aki még ezen a nehéz pályán is nagyot küzdött, 31:10 perces ideje szintén kiemelkedő. A célegyenesben már nem volt kérdés, hogy bejön ezüstérmesként, megszerezve a magyar csapat első dobogós helyezését. Kovács Gyula a 20., Dobi Gergő a 33. helyen ért célba.

Kropkó Márton egy kivételével mindenkit megelőzött (Fotó: World Triathlon)

„Nagyon elégedett vagyok ezzel a második hellyel, nemcsak ennek az évnek, de a karrieremnek is ez a csúcsa. A betegségem után ennél többet nem is kívánhattam volna, köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette” – mondta a célba érkezést követően a 20 éves Kropkó Márton, aki a vb-sorozat kínai állomásáról Ausztráliába átutazva napokon át betegséggel bajlódott.

Nem sokkal később Kropkó Márton testvére, Márta szintén 1-es rajtszámmal vághatott neki az 1500 méter úszásnak, 40 kilométer kerékpározásnak és 10 kilométer futásnak. Testvéréhez hasonlóan ő is jól kezdett, a hölgyek futamában címvédőként a szinte teljes szezonon át tartó sérüléséből felépülve Horváth Karolina is ott volt.

A bójáknál elég nagy hullámokkal kellett dacolniuk, többeket bele is dobott az irányjelzőbe, amikor a nyílt víz felől visszafordultak a part felé. Kropkó végig az élen tudott úszni, nagy csatában volt az amerikai Britney Brownnal, Horváth a középmezőnyben vehette le a neoprént és pattanhatott nyeregbe.

Kropkó harmadmagával – a kanadai Sophia Howell és az izraeli Aviv Levi társaságában – megpróbált megszökni a többiektől, de a főmezőny annyira népes volt, hogy megérte inkább visszavenni és beállni közéjük. 25-en szinte teljesen egyszerre érkeztek meg a depóba és váltottak futócipőre, Horváth sajnos már nem volt közöttük, a verseny utolsó szakasza döntötte el a legfontosabb kérdéseket.

A négy körből már az elsőben szétszakadt a mezőny, Kropkó ott futott az elejét erősen meghúzó cseh Heidi Juránková mögött. A hat üldöző között két ausztrál is volt, akik jól ismerhették az óceánba nyúló Flagstaff Hillt, amire egyszer is komoly kihívás felfutni, nekik még háromszor kellett. Ők is abban reménykedtek, hogy a cseh riválisuk túl hamar váltott ritmust, és az első öt kilométeren kialakuló 10-15 másodperces előnyt a táv második felében könnyedén ledolgozzák majd.

Angelica Prestia ritmusváltására Kropkó reagált a legjobban, az olasz elképesztő sprintbe kezdett, így az utolsó kört már ő kezdhette meg az élről. Juránkovát annyira meglepte Prestia érkezése, hogy néhány pillanatra szó szerint megállt. Kropkó az utolsó „mászás” során az ausztrál Richelle Hillen kívül mindenkit leszakított, egyre biztosabbá vált, hogy testvére után ő is a pódiumon ünnepelhet.

Hihetetlen izgalmak voltak a végén, Prestiát a kék szőnyegre érve Hill befogta és lehajrázta, így az aranyérem a hazai triatlonos nyakába került, Kropkó Márta szintén óriásit hajrázva bronzérmes lett.

Kropkó Márta bronzérmes lett (Fotó: World Triathlon)

„Nagyon boldog vagyok, alig jutok szóhoz – kezdte értékelését Kropkó Márta. – A célom az volt, hogy elsőként jöjjek ki a vízből, mint a testvérem, szerettem volna én alakítani a verseny dinamikáját. Kerékpáron nem sikerült elszakadni, mert ezért nagyjából csak ketten dolgoztunk komolyabban. Nem tartom magam jó futónak, ezért az eső gondolatom az volt, hogy nem tudom, hogyan jöhetnék ki én a legjobban egy húsz tagú futóversenyből. A depózásnál több időre volt szükségem, amíg felveszem a zoknit, de megérte, nem veszítettem vele túl sok időt.”

A világbajnokság pénteken a juniorversenyekkel folytatódik. A – magyar idő szerint – 5:15-kor rajtoló férfiak között Holba Zsombor és Trungel-Nagy Zalán is ott lesz, a 7:15-kor induló női futamban Szalai Fanni és Szobácsi Laura képviseli a piros-fehér-zöld színeket.

Triatlon-világbajnokság, Wollongong

Férfi U23-as verseny. Világbajnok: Oliver Conway (Nagy-Britannia) 1:42:54 óra, 2. KROPKÓ MÁRTON 1:44:33, 3. Euan De Nigro (Olaszország) 1:44:46, …20. Kovács Gyula 1:47:46, …33. Dobi Gergő 1:49:34

Női U23-as verseny. Világbajnok: Richelle Hill (Ausztrália) 1:56:58, 2. Angelica Prestia (Olaszország) 1:57:00, 3. KROPKÓ MÁRTA 1:57:03, Horváth Karolina nem ért célba