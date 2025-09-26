Nemzeti Sportrádió

Triatlon vb-sorozat: Kropkó Márton hetedik lett Vejhajban

2025.09.26. 09:31
Kropkó Márton (Fotó: Dömötör Csaba)
Kropkó Márton a hetedik helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának idei utolsó előtti állomásán, a kínai Vejhajban.

A magyar idő szerint péntek hajnalban megrendezett, 37 versenyzőt felvonultató viadalon a húszéves aquatlon-világbajnok 1:41:13 óra alatt teljesítette a rövid (olimpiai) távot (1.5 kilométer úszás, 40 kilométer kerékpározás, 10 kilométer futás).

A hivatalos eredményközlő oldal szerint a svájci Max Studer győzött.

A mezőnyben volt további két magyar induló: Dévay Márk a 24. helyen végzett 1:43:12 órás idővel, testvére, Zsombor pedig 27. lett 1:43:27-tel.

A nőknél Kropkó Márta képviselte Magyarországot, és 13. lett 1:54:16 órás eredménnyel a 28 fős mezőnyben. Az aranyérmet a brit Beth Potter nyerte.

A vb-sorozat utolsó futamát októberben rendezik az új-zélandi Wollongongban.

Triatlon vb-sorozat, Vejhaj
Férfiak
1. Max Studer (svájci) 1:40:03 óra
2. Henry Graf (német) 1:40:27
3. John Reed (amerikai) 1:40:35
...7. Kropkó Márton 1:41:13
...24. Dévay Márk 1:43:12
...27. Dévay Zsombor 1:43:27

Nők
1. Beth Potter (brit) 1:51:59 óra
2. Lisa Tertsch (német) 1:52:15
3. Tanja Neubert (német) 1:52:19
...13. Kropkó Márta 1:54:16

(MTI)

 

