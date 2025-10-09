Triatlon: Lehmann Csongor a vb-n is harcban lehet a dobogóért

Lehmann Csongor Jersey Islanden diadalmaskodott a Supetri-sorozatban (Fotó: Supertri)

Sikert sikerre halmoz az elmúlt másfél hónapban Lehmann Csongor a legnagyobb nemzetközi megméretéseken. A 26 éves triatlonos sikersorozata a franciaországi Quiberonban megnyert Grand Prix-futammal indult, majd bronzérmes lett Karlovy Varyban a vb-sorozat hatodik állomásán, ezt követően Jersey Islanden győzött a Supertri-sorozatban. A magyar versenyző ezután rövid edzőtáborba vonult a spanyolországi Sierra Nevadába, majd miután lejött a magaslatról, három napra rá pályafutása egyik legnagyobb diadalát aratta: a múlt hétvégén Toulouse-ban megnyerte a Supertri záró fordulóját, és az összetettben is a legtöbb pontot gyűjtötte, így első magyarként ő lett a rangos viadal bajnoka.

„Összességében nézve a Supertrit nagyobb sikernek gondolom, mint a tavalyi Európa-bajnoki címemet – mondta Leh­mann Csongor a legutóbbi nagy győzelméről. – Mivel az Eb-vel szemben itt nemcsak egy futamot nyertem meg, hanem háromszor is dobogóra állhattam, és megnyertem az összetett sorozatot is, ezért ez tűnik értékesebbnek. Ráadásul itt nem csupán európai versenyzők szerepelnek, a sorozat állandó jó teljesítést igényel, több versenyen kell topon lenni és hiba nélkül versenyezni. Mindez nagyon jól sikerült, amire büszke vagyok.”

Franciaországi eredménye az itthoni tiszaújvárosi közössége mellett országosan és világszinten is nagyot szólt, a nemzetközi triatlonos elit több tagja is gratulált neki. Ez nem véletlen, ők is tudják, hogy a Supertriben könnyű apróságokon elcsúszni. A sorozat futamainak különlegessége, hogy a meghívottaknak három minitriatlont kell egymás után teljesíteniük, azaz az általában a végét jelentő futás után itt kétszer is vissza kell ugraniuk a vízbe. Ez több depózást, azaz több hibázási lehetőséget jelent, ráadásul ebben a műfajban folyamatosan maximumon kell pörögni – aki nem képes rá, az egyes körök végén könnyen kieshet a versenyből.

Lehmann fantasztikus őszi menetelésére a jövő héten, Ausztráliában teheti fel a koronát, a világbajnoki sorozat döntőjében. Wollongongban a favorit a hazai pályán szereplő Matthew Hauser lesz, aki Jokohamában, Hamburgban és a francia Riviérán is futamgyőztes volt, Szardínián pedig ezüstérmes. A formáját látva legjobbunk sem esélytelenül utazik a világ másik felére.

„Jelenleg az ötödik helyen vagyok a rangsorban, mivel néhány száz pontra vannak az előttem lévők, ezért ez a nehezebb feladat, viszont magán a záró futamon a dobogóért is harcban lehetek, minden esélyem megvan rá. Toulouse előtt egy rövid, de jó edzőtábort tudtam le, csak három nappal a verseny előtt jöttem le a Sierra Nevadáról, mégis így tudtam szerepelni. Nagyon motivált vagyok, egy nagyobb pihenéssel tényleg meglehet egy szép siker. A pálya nagyon izgalmas lesz, nemcsak sík oda-vissza, vannak benne emelkedők és technikásabb részek is. Ez a futópályára is igaz, aminek örülök, mert így tényleg a legerősebb versenyző nyerhet.”

Szalai Fanni ajándék versenyként tekint a vb-re

Szalai Fanni szintén bravúros teljesítménnyel tette le a névjegyét a nemzetközi elitben idén. A 17 éves versenyző Supertriben nyújtott teljesítménye is figyelemre méltó: egy chicagói bronzéremmel és két top tízes helyezéssel az összetett 5. helyén végzett. Csak négy olyan sokat látott, nagynevű riválisa előzte meg, mint a luxemburgi Jeanne Lehair, a francia Léonie Périault, a brit Georgia Taylor-Brown és a belga Jolien Vermeylen. Kitűnő szereplését a legjobb úszónak járó különdíjjal koronázta meg.

„Már a verseny hetében is jól éreztem magam, ugyan a világbajnokság áll a felkészülésünk középpontjában, mégsem lehet csupán edzőversenyként tekinteni arra, amikor a felnőttekkel megyek. Fontos volt, hogy még a vb előtt kijöjjenek a hibák, a depózásomon még mindig van mit gyakorolni. Még júliusban is úgy álltunk hozzá, nem biztos, hogy megyünk a vb-re, mert a nemrég kezdődött tanév végén érettségizem. Örülök neki, hogy végül mehetek, ajándék versenyként fogom fel a vb-t. A hat közé jutás mindenképp cél, a dobogóra felállni nagyszerű lenne” – tekintett előre a fiatal magyar tehetség, aki tavaly ezüstérmes lett a juniorok között.

A vb jövő csütörtökön, az U23-as versenyekkel kezdődik, ott Kropkó Márta és testvére, Márton is szép eredményre lehet képes, a női címvédő Horváth Karolina hosszas sérüléséből felépülve szintén rajthoz áll.