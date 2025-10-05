Fantasztikus versenyzéssel supertri-győztes Lehmann Csongor

A triatlon élvezetéért vágott neki idén a supertri-sorozatnak Lehmann Csongor, ebben a szériában három állomáson mérette meg magát a Stars&Stripes csapatának versenyzőjeként. Torontóban második lett, Jersey szigetén összejött az első győzelem, így a Toulouse-i nagydöntőt – egy magaslati edzőtábor után – már úgy várhatta, hogy amennyiben előrébb végez, mint a portugál Vasco Vilaca, ő nyeri meg összetettben.

Parker Spencer csapatfőnök nagyszerű húzással Seth Ridert is a csapatába hívta, az amerikai végig segítette Lehmannt a cél valóra váltásában. Ebben a sorozatban a versenyzők három „kis triatlont” teljesítenek, és Lehmannék a jól kivitelezett úszást követően már az első kerékpározás idején összeálltak Riderrel, megszerezték a sokat érő „levágás” lehetőségét is, miközben Vilaca tíz másodperces lemaradással haladt. A második úszás és kerékpározás is nagyszerűen sikerült, még az sem zökkentette ki Lehmannt, hogy megcsúszott az egyik depózásnál.

Az utolsó kör közben leszakadt az ég, estek-keltek a triatlonosok, nagyon kellett koncentrálni a szűk és kanyargós óvárosi utcákon, Rider nyugtatta is versenyzőtársát. Az utolsó futásnak már abban a tudatban vághatott neki Lehmann, hogy lényegében eldőlt a viadal. A szalag átszakítását követően amerikai csapattársához fordulva mondott köszönetet a nagyszerű segítségért, míg Vilaca 14 másodperces lemaradással lett harmadik.

Lehmann ezzel eddigi pályafutása egyik legnagyobb sikerét aratta, tavaly Európa-bajnok lett Franciaországban, idén a supetri-széria világbajnoka. Két hét múlva a vb-sorozat ausztráliai nagy döntőjében láthatjuk, és elnézve fantasztikus formáját, minden esélye megvan arra, hogy Wollongongban is nagyot alkosson.



„Tökéletesen dolgoztunk az elejétől kezdve Seth Riderrel, nagyszerűen végrehajtottuk az előzetes terveinket. Nehéz versenyünk volt, már az első körünkbe mindent beleadtunk, lett egy kis előnyünk, de nem néztünk hátra, mentünk tovább, a Stars&Stripes csapata szárnyalt ezúttal. Nekem pedig egy álmom vált valóra ezzel a sikerrel” – értékelt Lehmann.

TRIATLON

SUPERTRI-SOROZAT, TOULOUSE

Férfiak

1. Lehmann Csongor 47:15 perc

2. Rider (amerikai) 7 másodperc hátrány

3. Vilaca (portugál) 14 másodperc hátrány

Az összetett végeredménye

1. Lehmann Csongor 49 pont

2. Vilaca 43 pont

3. Batista (portugál) 36 pont