Lehmann Csongor a Supertriben aratott diadala után a vb-döntőn a dobogót célozza meg

Az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában az esélyeket, reményeket illetően úgy fogalmazott, hogy jó szerepléssel akár a dobogóra is odaérhet, amivel még tovább javíthat összetettben.

„Nagyon örülök, hogy itt tudok elöl lenni, mert nagyon szoros a verseny. Úgy gondolom, ha ezt a pozíciót sikerül megőrizni, az nagyon szép eredmény lenne, de nyilván szeretném megjavítani. Ha esetleg fel tudnék lépni a záró futamon a dobogóra, az extra pontokat jelentene, és talán még előrébb is tudok kerülni. Úgyhogy most abszolút ezen van a fókusz, hogy Ausztráliában a dobogóra fel tudjak állni” – árulta el.

A 26 éves Európa-bajnok tiszaújvárosi triatlonos tavaly minden idők legjobb magyar eredményével az 5. helyen zárta a vb-sorozatot, ezt szeretné most túlszárnyalni egy jó szerepléssel a jövő hétvégén, Wollongongban.

Lehmann vasárnap Toulouse-ban győzött a Supertri záróversenyén, és mivel korábban a torontói nyitó futamon második volt, majd Jersey szigetén nyert, újabb sikerével – a magyarok közül elsőként – a széria bajnoka lett, pedig a sorozat második, Chicagóban rendezett viadalán nem is állt rajthoz. A Supertri-győzelmet az M1 aktuális csatornának nyilatkozva eddigi pályafutása egyik csúcspontjának nevezte, egyúttal arról beszélt, hogy ez a lebonyolítási forma segít neki felkészülni az olimpiai versenyszámra. Supertriben rövidebb távokat – alapesetben 300 méter úszást, 4 kilométer kerékpározást, és 1.6 kilométer futást – teljesítenek a versenyzők háromszor.

„Nem sok mindenben lehet az olimpiai távhoz hasonlítani, ami 1500 méter úszásból, negyven kilométer kerékpározásból és tíz kilométer futásból áll. Az nagyjából kétórás verseny, ez körülbelül ötven perc, mire megcsináljuk a három triatlont, és a két depózással szemben ebben a versenyben nyolc depózás összpontosul ötven percben. Nagyon feszített végig a tempó, egyszer sem szabad hibázni, mert az végzetes lehet egy ilyen nagyon pörgős és nagyon gyors versenyformulánál” – mondta Lehmann, aki a tavalyi, párizsi játékokon 11. volt. Szerinte éppen a sok váltás, azaz depózás segíthet felkészülni az olimpiai versenyszámra, mert ezeknél „abszolút a határok feszegetéséről van szó”.