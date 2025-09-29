Kuttor-Bragmayer Zsanett: A háztömbkerülő viadalokon is el akarok indulni

Hat hónapja adott életet Milán nevű kisfiának triatlonversenyzőnk, Kuttor-Bragmayer Zsanett, akivel a Nemzeti Sportádió a Sportreggelben készített hosszabb interjút. A 31 éves sportoló műsorban elmondta: már négy héttel a szülés után elkezdte az úszóedzéseket.

„Furcsa volt, hiszen a terhességem utolsó három hónapjában már nem voltam víz közelben, újra meg kellett szoknom a közeget. Sok izmot vesztettem, nyilván nem olyan a technikám, mint régen, de a mozgás nagyon jólesik – jelentette ki a triatlonista, akinek a férje, Kuttor Csaba egyben az edzője is. – Teljesen rám bízza, mit bírok és mikor kezdem el az edzéseket. Télen a közelben nincsenek versenyek, így március környékén tervezem azt, hogy az első megmérettetésen elindulok. A hazai versenyeken – a duatlontól a háztömbkerülő viadalokig – mindenhol szeretnék részt venni. Májusban kezdődik a kvalifikációs időszak, nekem igazából akkorra kell összeraknom magamat. Anyukaként már most érzem hogy változtam, máshogy kell kialakítanom a napi rutint, de annyira hiányzott a mozgás, hogy mindenképpen szeretnék visszatérni.”

Kuttor-Bragmayer Zsanett azt is elárulta: nagyon élvezi az anyaságot, örül, hogy sok segítséget kap, és Milánt gyakorlatilag mindenhová magával viszi.

„A napi beosztás a szokásos, 5.30-kor kelünk, majd megyünk az uszodába, ahová jön velünk, és alszik az edzések alatt is, volt már velünk külföldi versenyen is, egyszóval álomszerű minden. Laza szülők vagyunk, nem görcsölünk rá a dolgokra, és a baba is érzi ezt a nyugodtságot körülöttünk. Az biztos, hogy sportos baba lesz, az úszást minél előbb elkezdjük vele.”

Visszatérésével kapcsolatban a kitűnő triatlonversenyző arról beszélt: fájó pont volt, hogy a mixváltó nem jutott ki a párizsi olimpiára, ám úgy véli, Los Angelesre már nem lesz probléma a kvalifikációval, sőt, egy kiemelkedő eredmény is benne van a pakliban, és reméli, a sikernek ő maga is részese lehet.

„Bevállalta mindenki a távoli kvalifikációs versenyeket – én is – csapatjátékosnak gondolom magamat, és kaptam annyit a magyar triatlonsporttól, hogy ez nem volt kérdés és nem volt teher – fogalmazott az előző ötkarikás játékokkal kapcsolatban az év magyar triatlonosának ötször megválasztott sportolónő. – Akkor nem volt dublőröm, minden versenyen szükség volt rám, most viszont vannak feltörekvő, fiatal triatlonosok, Szalai Fanni, Kropkó Márti és Horváth Karola, de nagyon bízom abban, hogy be tudok kerülni a csapatba a kvalifikációs időszakban is. Én szinte biztosra veszem, hogy a Los Angeles-i olimpián ott lesz a magyar mixváltó és egy nagyon jó eredményt fog elérni, hiszen nagy potenciál van a magyar csapatban.”