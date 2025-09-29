Nemzeti Sportrádió

Kuttor-Bragmayer Zsanett: A háztömbkerülő viadalokon is el akarok indulni

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.29. 11:02
null
Kuttor-Bragmayer Zsanett (Fotó: Getty Images)
Címkék
triatlon Kuttor-Bragmayer Zsanett Nemzeti Sportrádió interjú
Kuttor-Bragmayer Zsanett hat hónapja adott életet kisfiának, de már elkezdte az edzéseket és a visszatérésre készül. Gyermeke sok mindenben megváltoztatta a gondolkodását – többek között erről is szó esett a Nemzeti Sportrádió Sportreggel című műsorának adott interjújában.

Hat hónapja adott életet Milán nevű kisfiának triatlonversenyzőnk, Kuttor-Bragmayer Zsanett, akivel a Nemzeti Sportádió a Sportreggelben készített hosszabb interjút. A 31 éves sportoló műsorban elmondta: már négy héttel a szülés után elkezdte az úszóedzéseket.

„Furcsa volt, hiszen a terhességem utolsó három hónapjában már nem voltam víz közelben, újra meg kellett szoknom a közeget. Sok izmot vesztettem, nyilván nem olyan a technikám, mint régen, de a mozgás nagyon jólesik – jelentette ki a triatlonista, akinek a férje, Kuttor Csaba egyben az edzője is. – Teljesen rám bízza, mit bírok és mikor kezdem el az edzéseket. Télen a közelben nincsenek versenyek, így március környékén tervezem azt, hogy az első megmérettetésen elindulok. A hazai versenyeken – a duatlontól a háztömbkerülő viadalokig – mindenhol szeretnék részt venni. Májusban kezdődik a kvalifikációs időszak, nekem igazából akkorra kell összeraknom magamat. Anyukaként már most érzem hogy változtam, máshogy kell kialakítanom a napi rutint, de annyira hiányzott a mozgás, hogy mindenképpen szeretnék visszatérni.”

Kuttor-Bragmayer Zsanett azt is elárulta: nagyon élvezi az anyaságot, örül, hogy sok segítséget kap, és Milánt gyakorlatilag mindenhová magával viszi. 

„A napi beosztás a szokásos, 5.30-kor kelünk, majd megyünk az uszodába, ahová jön velünk, és alszik az edzések alatt is, volt már velünk külföldi versenyen is, egyszóval álomszerű minden. Laza szülők vagyunk, nem görcsölünk rá a dolgokra, és a baba is érzi ezt a nyugodtságot körülöttünk. Az biztos, hogy sportos baba lesz, az úszást minél előbb elkezdjük vele.”

Visszatérésével kapcsolatban a kitűnő triatlonversenyző arról beszélt: fájó pont volt, hogy a mixváltó nem jutott ki a párizsi olimpiára, ám úgy véli, Los Angelesre már nem lesz probléma a kvalifikációval, sőt, egy kiemelkedő eredmény is benne van a pakliban, és reméli, a sikernek ő maga is részese lehet.

„Bevállalta mindenki a távoli kvalifikációs versenyeket – én is – csapatjátékosnak gondolom magamat, és kaptam annyit a magyar triatlonsporttól, hogy ez nem volt kérdés és nem volt teher – fogalmazott az előző ötkarikás játékokkal kapcsolatban az év magyar triatlonosának ötször megválasztott sportolónő. –  Akkor nem volt dublőröm, minden versenyen szükség volt rám, most viszont vannak feltörekvő, fiatal triatlonosok, Szalai Fanni, Kropkó Márti és Horváth Karola, de nagyon bízom abban, hogy be tudok kerülni a csapatba a kvalifikációs időszakban is. Én szinte biztosra veszem, hogy a Los Angeles-i olimpián ott lesz a magyar mixváltó és egy nagyon jó eredményt fog elérni, hiszen nagy potenciál van a magyar csapatban.”

 

triatlon Kuttor-Bragmayer Zsanett Nemzeti Sportrádió interjú
Legfrissebb hírek

Triatlon: Pusztai Dóra bronzérmes a máltai junior Európa-kupán

Utánpótlássport
22 órája

„Ha nem játszom, nem vagyok boldog” – interjú az ETO középpályásával, Vitális Milánnal

Képes Sport
Tegnap, 11:23

Mocsi Attila: Csak rajtam múlik, hogy számít-e rám Marco Rossi

Magyar válogatott
2025.09.27. 10:15

Triatlon-vb-sorozat: Kropkó Márton hetedik lett Vejhajban

Egyéb egyéni
2025.09.26. 09:31

A várandós Garát-Gasparics Fanni még nem döntött hokis pályafutása folytatásáról

Jégkorong
2025.09.25. 10:13

Szabó Szebasztián: Van még miért küzdeni

Úszás
2025.09.24. 09:54

Szász Máté: A magyar sportban benne van, hogy melózni kell

Egyéb egyéni
2025.09.24. 09:53

Győri-Lukács Viktória: Amikor az érem hozzáért a hasamhoz, eszembe jutott, hogy hárman állunk a dobogón

Kézilabda
2025.09.23. 11:23
Ezek is érdekelhetik