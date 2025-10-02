Rekordösszeg, az IBA vb-jén nyolcmillió dollárért bokszolnak a férfiak

Az IBA bejelentése szerint a győztesek 300 ezer dollárt kapnak, az ezüstérmesek 150 ezer, a bronzérmesek 75 ezer dollárra számíthatnak, de még az ötödik helyezetteknek is jár 10 ezer dollár. A pénznyereménynek azonban csak a fele lesz a bokszolóé, 25-25 százalék az edzőjét, illetve a nemzeti szövetségét illeti meg.

A 2020 vége óta az orosz Umar Kremljov elnökölte IBA az a sportági világszövetség, amely fokozatosan szembe került a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB), s a viszony elmérgesedésének csúcspontján a NOB kizárta az ötkarikás mozgalomból, mert az IBA – amelyet már 2019-ben megfosztottak az olimpiai válogató versenyek rendezésének jogától – nem oldotta meg az elvárt sportszakmai, pénzügyi és adminisztratív kérdéseket.

A boksz ötkarikás viadalainak szervezését és lebonyolítását a 2021-es tokiói, majd a 2024-es párizsi olimpián is a NOB végezte, teljesen kiiktatva az IBA-t. A végleges szakítás jegyében az akkor még Thomas Bach vezette NOB-nak az ukrajnai háború kapcsán kiadott ajánlásával szembe menve Kremljov lehetővé tette, hogy az orosz és a fehérorosz ökölvívók korlátozás nélkül versenyezzenek az IBA eseményein.

Az elmúlt években sorra hagyták el az IBA-t a tagországok szövetségei, így a Magyar Ökölvívó-szövetség is, és az új sportági világszervezethez, a World Boxinghoz (WB) csatlakoztak, amelyet idén februárban ismert el a NOB a globális szintű ökölvívás nemzetközi irányító testületeként. Márciusban a NOB jóváhagyta az ökölvívást a 2028-as ötkarikás játékok programjában, s a tornát már a World Boxing vezényelheti le Los Angelesben. A WB a múlt hónap első felében rendezte meg saját első világbajnokságát Liverpoolban.