Verstappen nyert Las Vegasban; Norris óriási lépést tett az első bajnoki címe felé
A vb-éllovas Lando Norris rendkívül nehéz körülmények között szerezte meg szezonbeli hetedik pole pozícióját Las Vegasban, aminek köszönhetően ő várhatta az élrő a piros lámpák kialvását az év 22. versenye előtt, és minden esélye megvolt rá, hogy még tovább növelje a 24 pontos előnyét. Noha a brit pilóta tisztában volt vele, hogy sokkal több veszítenivalója, mint a mellőle rajtoló Max Verstappennek – aki 49 pontos hátrányból kívánta életben tartani a bajnoki reményeit –, már a versenyt megelőzően kijelentette, a győzelem a célja, így nem fog óvatoskodni.
A második soron az időmérő meglepetésembere, Carlos Sainz Jr., valamint a helyszínen egy évvel ezelőtt diadalmaskodó George Russell osztozott, míg Oscar Piastri az ötödik helyről tervezte előreverekedni magát a dobogóra.
Az újabb csalódást keltő kvalifikációt teljesíti Ferrari-versenyzők közül Charles Leclerc a kilencedik, míg Lewis Hamilton a tizenkilencedik helyről várhatta az 50 körös verseny rajtját, miután egy helyet előreléphetett Cunoda Juki motorcseréje és bokszutcai rajtja miatt.
Ami a gumitaktikát illeti, a mezőnyből egyedüliként a tizenhetedik rajtkockát elfoglaló Andrea KImi Antonelli döntött a lágy keverék mellett, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Alexander Albon, Gabriel Bortoleto és Hamilton a kemény, míg a többiek a közepes abroncsokon indultak.
Noha Norris jól jött el a rajtnál, túlságosan agresszíven védte a belső ívet, és kisodródott az 1-es kanyarnál, amit kihasználva Verstappen azonnal elment mellette, és az élre állt, majd nem sokkal később Russell is maga mögé utasította a McLarent, így a vb-éllovas hamar a harmadik helyen találta magát.
Negyedikként Sainz fordult el, majd Isack Hadjar zárta az első ötös sorát, miközben Liam Lawson hiába előzte meg Piastrit, a két autó összeért, és jelentősen sérült a Racing Bulls első szárnya, aminek következmények folyamatosan vesztette a pozíciókat, és kénytelen volt kijönni a bokszba kicserélni az elemet.
Nem az új-zélandi volt az egyetlen, aki balesetbe keveredett, hátrébb Bortoleto szállt bele Stroll-ba, és a páros magával vitte Pierre Gaslyt is. Míg a brazil és a kanadai számára ezzel véget is ért a verseny, a francia a mezőny végére esett vissza, és egyedül Lawson haladt mögötte. Az esetek nyomán sok törmelék került a pályára, aminek következtében virtuális biztonsági szakaszt léptettek érvénybe.
Antonelli ellen eközben azért indult vizsgálat, mert a gyanú szerint bemozgott a rajt előtt, míg Alexander Albon a rajtprocedúra esetleges megsértése miatt került veszélybe. Az olasz 5 másodperces időbüntetést, míg a thaiföldi figyelmeztetést kapott.
Verstappen az első körökben nem igazán tudta leszakítani magáról Russelt, a mercedeses többször is nyithatta a hátsó szárnyát, de nem talált fogást a Red Bull-oson, akinek később sikerült apránként ellépnie, és egy másodperc felé növelni az előnyét, miközben a britnél a kormánnyal adódott probléma. Norris eközben eleinte tisztes távolságból követte az előtte lévő eseményeket, majd visszazárkózott Russellre, de a Mercedes nem várta meg, hogy a mclarenes offenzívát indítson, és elsőként hívta ki a pilótáját kerékcserére az élmezőnyből.
Hátrébb Leclerc diktált remek tempót, és vadászta le először Piastrit, majd Hadjart, és még a kerékcseréje előtt felért Sainzra, akit inkább a bokszba parancsolt a Williams. A ferraris egy ponton másodikként is haladt, hiszen Norris is korábban járta meg a bokszutcát, mint ő. A monacói a 25., míg az élen haladó Verstappen a 26. körben cserélt gumit, utóbbi az élen tért vissza, és noha előnye mindössze 1.5 másodpercre csökkent Russellhez képest, ő volt gumielőnyben, és hamarosan le is szakította magáról az ellenfelét.
Norris az első kerékcserék után 3 másodperces hátrányból kezdhette meg a felzárkózást a Mercedes-pilótára. A szépen felzárkózó, de az Albonnal összeérő, majd Hülkenberg mögött fennakadó Hamilton a 30. körben váltott, amire a Sauber is reagált. A németnek sikerült a brit előtt maradnia, akinek kissé meggyűlt a baja Fernando Alonsóval, de nem veszített pozíciót.
A hétszeres bajnokkal ütköző Albon eközben 5 másodperces büntetést kapott, majd a 37. körben feladni kényszerült a futamot, miután nem működött a rádiója sem. Ő volt a harmadik kieső a futamon.
Az élmezőnyben ekkor már csak az időbüntetést összeszedő Antonelli volt az, aki a verseny eleje óta nyúzta a gumikat, igaz, az olasz még a verseny elején cserélt, így kérdéses volt, meddig húzza, és ki kell-e újra állnia. Norris eközben teljesen felért Russellre, és a 34. körben meg is előzte a honfitársát, majd 5 másodperces lemaradásból igyekezett utolérni Verstappent, de a holland reagált, és magabiztosan tartotta a távolságot a riválisa előtt, majd a végén el is húzott az élen.
Piastri is előrébb kívánt lépni, az ausztrál Antonellire zárkózott fel, – akinek kapcsán biztossá vált, hogy nem tervez újra kereket cserélni – de az olasz pilóta szépen védekezett, miközben a kissé megingó ausztrál megkapta a nyakába Leclerc-t is, és úgy tűnt, a ferraris nagyobb fenyegetést jelent a McLarenre, mint a mclarenes a Mercedesre. Ugyan a hármas végig közel maradt egymáshoz, a pályán már nem történt helycsere.
Verstappen győzelmét senki sem fenyegette, a holland több mint 20 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat az utolsó körökban rengeteg időt veszítő Norris előtt, míg a dobogó alsó fokára Russell állhatott fel. A top 3 mögött befutó és fantasztikus futamot teljesítő Antonelli egyetlen helyet bukott a büntetése nyomán, a negyedik helyet Piastri örökölte meg tőle. A hatodik Leclerc lett, majd Sainz, Hadjar, Hülkenberg és Hamilton zárta a pontszerzők sorát.
Noha Verstappen a szezonbeli hatodik, míg pályafutása 69. diadalának köszönhetően 42 pontra csökkentette a lemaradását Norris mögött az egyéni összetettben, a britnek remek esélye van rá, hogy már jövő hétvégén bebiztosítsa az első vb-címét. A vb-éllovas előnye ugyanis 30 pontra nőtt Piastri előtt, ebből 25-öt kell megtartania a katari sprinthétvégén a bajnokavatáshoz.
Folytatás jövő hétvégén a Katari Nagydíjjal.
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|-
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
20.741 mp h.
|3.
|George Russell
|brit
|Mercedes
23.546 mp h.
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
27.65 mp h.
|5.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
30.488 mp h.
|6.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
30.678 mp h.
|7.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
34.924 mp h.
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
45.257 mp h.
|9.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
51.134 mp h.
|10.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
59.369 mp h.
|11.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:00.635 p h.
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:10.549 p h.
|13.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:25.308 p h.
|14.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:26.974 p h.
|15.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:31.702 p h.
|16.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1 kör h.
|17.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|35
|feladta
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|2
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|0
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Lando Norris
|7
|18
|23
|408
|2.
|Oscar Piastri
|7
|14
|24
|378
|3.
|Max Verstappen
|6
|13
|24
|366
|4.
|George Russell
|2
|9
|23
|291
|5.
|Charles Leclerc
|–
|7
|20
|222
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|20
|149
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|2
|16
|132
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|12
|73
|9.
|Isack Hadjar
|–
|1
|11
|47
|10.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|8
|45
|11.
|Carlos Sainz
|–
|1
|11
|44
|12.
|Oliver Bearman
|–
|–
|9
|40
|13.
|Fernando Alonso
|–
|–
|8
|37
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|36
|15.
|Lance Stroll
|–
|–
|7
|35
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|8
|30
|17.
|Cunoda Juki
|–
|–
|9
|28
|18.
|Pierre Gasly
|–
|–
|7
|22
|19.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|5
|19
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|786 (már bajnok)
|2.
|Mercedes
|423
|3.
|Red Bull-Honda
|391
|4.
|Ferrari
|371
|5.
|Williams-Mercedes
|117
|6.
|Racing Bulls-Honda
|86
|7.
|Aston Martin-Mercedes
|72
|8.
|Haas-Ferrari
|70
|9.
|Sauber-Ferrari
|64
|10.
|Alpine-Renault
|22
|3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:34.802
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:33.602
|NOVEMBER 22., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:34.054
|Időmérő
|1. Norris 1:47.934
|NOVEMBER 23., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00