Nemzeti Sportrádió

Verstappen nyert Las Vegasban; Norris óriási lépést tett az első bajnoki címe felé

H. L.H. L.
2025.11.23. 04:44
Verstappen a győzelemmel életben tartotta a bajnoki esélyeit, de Norris akár már jövő hétvégén pontot tehet a vb-küzdelem végére (Fotó: AFP)
verseny F1 Formula–1 Las Vegas-i Nagydíj
Max Verstappen (Red Bull) aratott győzelmet a Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíj versenyén. A bajnoki reményeit életben tartó holland mögött Lando Norris (McLaren) és George Russell (Mercedes) ért célba, míg az első ötöst Oscar Piastri (McLaren) és a remek futamot teljesítő Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) zárta.

A vb-éllovas Lando Norris rendkívül nehéz körülmények között szerezte meg szezonbeli hetedik pole pozícióját Las Vegasban, aminek köszönhetően ő várhatta az élrő a piros lámpák kialvását az év 22. versenye előtt, és minden esélye megvolt rá, hogy még tovább növelje a 24 pontos előnyét. Noha a brit pilóta tisztában volt vele, hogy sokkal több veszítenivalója, mint a mellőle rajtoló Max Verstappennek – aki 49 pontos hátrányból kívánta életben tartani a bajnoki reményeit –, már a versenyt megelőzően kijelentette, a győzelem a célja, így nem fog óvatoskodni. 

A második soron az időmérő meglepetésembere, Carlos Sainz Jr., valamint a helyszínen egy évvel ezelőtt diadalmaskodó George Russell osztozott, míg Oscar Piastri az ötödik helyről tervezte előreverekedni magát a dobogóra. 

Az újabb csalódást keltő kvalifikációt teljesíti Ferrari-versenyzők közül Charles Leclerc a kilencedik, míg Lewis Hamilton a tizenkilencedik helyről várhatta az 50 körös verseny rajtját, miután egy helyet előreléphetett Cunoda Juki motorcseréje és bokszutcai rajtja miatt. 

Ami a gumitaktikát illeti, a mezőnyből egyedüliként a tizenhetedik rajtkockát elfoglaló Andrea KImi Antonelli döntött a lágy keverék mellett, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Alexander Albon, Gabriel Bortoleto és Hamilton a kemény, míg a többiek a közepes abroncsokon indultak. 

Noha Norris jól jött el a rajtnál, túlságosan agresszíven védte a belső ívet, és kisodródott az 1-es kanyarnál, amit kihasználva Verstappen azonnal elment mellette, és az élre állt, majd nem sokkal később Russell is maga mögé utasította a McLarent, így a vb-éllovas hamar a harmadik helyen találta magát. 

Negyedikként Sainz fordult el, majd Isack Hadjar zárta az első ötös sorát, miközben Liam Lawson hiába előzte meg Piastrit, a két autó összeért, és jelentősen sérült a Racing Bulls első szárnya, aminek következmények folyamatosan vesztette a pozíciókat, és kénytelen volt kijönni a bokszba kicserélni az elemet. 

Nem az új-zélandi volt az egyetlen, aki balesetbe keveredett, hátrébb Bortoleto szállt bele Stroll-ba, és a páros magával vitte Pierre Gaslyt is. Míg a brazil és a kanadai számára ezzel véget is ért a verseny, a francia a mezőny végére esett vissza, és egyedül Lawson haladt mögötte. Az esetek nyomán sok törmelék került a pályára, aminek következtében virtuális biztonsági szakaszt léptettek érvénybe. 

Antonelli ellen eközben azért indult vizsgálat, mert a gyanú szerint bemozgott a rajt előtt, míg Alexander Albon a rajtprocedúra esetleges megsértése miatt került veszélybe. Az olasz 5 másodperces időbüntetést, míg a thaiföldi figyelmeztetést kapott. 

Verstappen az első körökben nem igazán tudta leszakítani magáról Russelt, a mercedeses többször is nyithatta a hátsó szárnyát, de nem talált fogást a Red Bull-oson, akinek később sikerült apránként ellépnie, és egy másodperc felé növelni az előnyét, miközben a britnél a kormánnyal adódott probléma. Norris eközben eleinte tisztes távolságból követte az előtte lévő eseményeket, majd visszazárkózott Russellre, de a Mercedes nem várta meg, hogy a mclarenes offenzívát indítson, és elsőként hívta ki a pilótáját kerékcserére az élmezőnyből.

Hátrébb Leclerc diktált remek tempót, és vadászta le először Piastrit, majd Hadjart, és még a kerékcseréje előtt felért Sainzra, akit inkább a bokszba parancsolt a Williams. A ferraris egy ponton másodikként is haladt, hiszen Norris is korábban járta meg a bokszutcát, mint ő. A monacói a 25., míg az élen haladó Verstappen a 26. körben cserélt gumit, utóbbi az élen tért vissza, és noha előnye mindössze 1.5 másodpercre csökkent Russellhez képest, ő volt gumielőnyben, és hamarosan le is szakította magáról az ellenfelét.

Norris az első kerékcserék után 3 másodperces hátrányból kezdhette meg a felzárkózást a Mercedes-pilótára. A szépen felzárkózó, de az Albonnal összeérő, majd Hülkenberg mögött fennakadó Hamilton a 30. körben váltott, amire a Sauber is reagált. A németnek sikerült a brit előtt maradnia, akinek kissé meggyűlt a baja Fernando Alonsóval, de nem veszített pozíciót. 

A hétszeres bajnokkal ütköző Albon eközben 5 másodperces büntetést kapott, majd a 37. körben feladni kényszerült a futamot, miután nem működött a rádiója sem. Ő volt a harmadik kieső a futamon. 

Az élmezőnyben ekkor már csak az időbüntetést összeszedő Antonelli volt az, aki a verseny eleje óta nyúzta a gumikat, igaz, az olasz még a verseny elején cserélt, így kérdéses volt, meddig húzza, és ki kell-e újra állnia. Norris eközben teljesen felért Russellre, és a 34. körben meg is előzte a honfitársát, majd 5 másodperces lemaradásból igyekezett utolérni Verstappent, de a holland reagált, és magabiztosan tartotta a távolságot a riválisa előtt, majd a végén el is húzott az élen.

Piastri is előrébb kívánt lépni, az ausztrál Antonellire zárkózott fel, – akinek kapcsán biztossá vált, hogy nem tervez újra kereket cserélni – de az olasz pilóta szépen védekezett, miközben a kissé megingó ausztrál megkapta a nyakába Leclerc-t is, és úgy tűnt, a ferraris nagyobb fenyegetést jelent a McLarenre, mint a mclarenes a Mercedesre. Ugyan a hármas végig közel maradt egymáshoz, a pályán már nem történt helycsere. 

Verstappen győzelmét senki sem fenyegette, a holland több mint 20 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat az utolsó körökban rengeteg időt veszítő Norris előtt, míg a dobogó alsó fokára Russell állhatott fel. A top 3 mögött befutó és fantasztikus futamot teljesítő Antonelli egyetlen helyet bukott a büntetése nyomán, a negyedik helyet Piastri örökölte meg tőle. A hatodik Leclerc lett, majd Sainz, Hadjar, Hülkenberg és Hamilton zárta a pontszerzők sorát. 

Noha Verstappen a szezonbeli hatodik, míg pályafutása 69. diadalának köszönhetően 42 pontra csökkentette a lemaradását Norris mögött az egyéni összetettben, a britnek remek esélye van rá, hogy már jövő hétvégén bebiztosítsa az első vb-címét. A vb-éllovas előnye ugyanis 30 pontra nőtt Piastri előtt, ebből 25-öt kell megtartania a katari sprinthétvégén a bajnokavatáshoz.

Folytatás jövő hétvégén a Katari Nagydíjjal.

Norris már Katarban bebiztosíthatja a bajnoki címet (Fotó: AFP)


 

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda- 
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

20.741 mp h.

 
3.George RussellbritMercedes

23.546 mp h.

 
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes

27.65 mp h.

 
5.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes

30.488 mp h.

 
6.Charles LeclercmonacóiFerrari

30.678 mp h.

 
7.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes

34.924 mp h.

 
8.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda

45.257 mp h.

 
9.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari

51.134 mp h.

 
10.Lewis HamiltonbritFerrari

59.369 mp h.

 
11.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:00.635 p h. 
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:10.549 p h. 
13.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:25.308 p h. 
14.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:26.974 p h. 
15.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:31.702 p h. 
16.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1 kör h. 
17.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes35feladta
 Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari2feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes0feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Lando Norris71823408
2. Oscar Piastri71424378
3. Max Verstappen61324366
4. George Russell2923291
5. Charles Leclerc720222
6. Lewis Hamilton20149
7. Andrea Kimi Antonelli216132
8. Alexander Albon1273
9. Isack Hadjar11147
10. Nico Hülkenberg1845
11. Carlos Sainz11144
12. Oliver Bearman940
13. Fernando Alonso837
14. Liam Lawson636
15. Lance Stroll735
16. Esteban Ocon830
17. Cunoda Juki928
18. Pierre Gasly722
19. Gabriel Bortoleto519
KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes786 (már bajnok)
2. Mercedes423
3. Red Bull-Honda391
4. Ferrari371
5. Williams-Mercedes117
6. Racing Bulls-Honda86
7. Aston Martin-Mercedes72
8. Haas-Ferrari70
9. Sauber-Ferrari64
10. Alpine-Renault22

 

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 21., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:34.802
2. szabadedzés1. Norris 1:33.602
NOVEMBER 22., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:34.054
Időmérő1. Norris 1:47.934
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
A verseny 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

