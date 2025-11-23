Verstappen nyert Las Vegasban; Norris óriási lépést tett az első bajnoki címe felé

A vb-éllovas Lando Norris rendkívül nehéz körülmények között szerezte meg szezonbeli hetedik pole pozícióját Las Vegasban, aminek köszönhetően ő várhatta az élrő a piros lámpák kialvását az év 22. versenye előtt, és minden esélye megvolt rá, hogy még tovább növelje a 24 pontos előnyét. Noha a brit pilóta tisztában volt vele, hogy sokkal több veszítenivalója, mint a mellőle rajtoló Max Verstappennek – aki 49 pontos hátrányból kívánta életben tartani a bajnoki reményeit –, már a versenyt megelőzően kijelentette, a győzelem a célja, így nem fog óvatoskodni.

A második soron az időmérő meglepetésembere, Carlos Sainz Jr., valamint a helyszínen egy évvel ezelőtt diadalmaskodó George Russell osztozott, míg Oscar Piastri az ötödik helyről tervezte előreverekedni magát a dobogóra.

Az újabb csalódást keltő kvalifikációt teljesíti Ferrari-versenyzők közül Charles Leclerc a kilencedik, míg Lewis Hamilton a tizenkilencedik helyről várhatta az 50 körös verseny rajtját, miután egy helyet előreléphetett Cunoda Juki motorcseréje és bokszutcai rajtja miatt.

Ami a gumitaktikát illeti, a mezőnyből egyedüliként a tizenhetedik rajtkockát elfoglaló Andrea KImi Antonelli döntött a lágy keverék mellett, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Alexander Albon, Gabriel Bortoleto és Hamilton a kemény, míg a többiek a közepes abroncsokon indultak.

Noha Norris jól jött el a rajtnál, túlságosan agresszíven védte a belső ívet, és kisodródott az 1-es kanyarnál, amit kihasználva Verstappen azonnal elment mellette, és az élre állt, majd nem sokkal később Russell is maga mögé utasította a McLarent, így a vb-éllovas hamar a harmadik helyen találta magát.

Negyedikként Sainz fordult el, majd Isack Hadjar zárta az első ötös sorát, miközben Liam Lawson hiába előzte meg Piastrit, a két autó összeért, és jelentősen sérült a Racing Bulls első szárnya, aminek következmények folyamatosan vesztette a pozíciókat, és kénytelen volt kijönni a bokszba kicserélni az elemet.

Nem az új-zélandi volt az egyetlen, aki balesetbe keveredett, hátrébb Bortoleto szállt bele Stroll-ba, és a páros magával vitte Pierre Gaslyt is. Míg a brazil és a kanadai számára ezzel véget is ért a verseny, a francia a mezőny végére esett vissza, és egyedül Lawson haladt mögötte. Az esetek nyomán sok törmelék került a pályára, aminek következtében virtuális biztonsági szakaszt léptettek érvénybe.

Antonelli ellen eközben azért indult vizsgálat, mert a gyanú szerint bemozgott a rajt előtt, míg Alexander Albon a rajtprocedúra esetleges megsértése miatt került veszélybe. Az olasz 5 másodperces időbüntetést, míg a thaiföldi figyelmeztetést kapott.

Verstappen az első körökben nem igazán tudta leszakítani magáról Russelt, a mercedeses többször is nyithatta a hátsó szárnyát, de nem talált fogást a Red Bull-oson, akinek később sikerült apránként ellépnie, és egy másodperc felé növelni az előnyét, miközben a britnél a kormánnyal adódott probléma. Norris eközben eleinte tisztes távolságból követte az előtte lévő eseményeket, majd visszazárkózott Russellre, de a Mercedes nem várta meg, hogy a mclarenes offenzívát indítson, és elsőként hívta ki a pilótáját kerékcserére az élmezőnyből.

Hátrébb Leclerc diktált remek tempót, és vadászta le először Piastrit, majd Hadjart, és még a kerékcseréje előtt felért Sainzra, akit inkább a bokszba parancsolt a Williams. A ferraris egy ponton másodikként is haladt, hiszen Norris is korábban járta meg a bokszutcát, mint ő. A monacói a 25., míg az élen haladó Verstappen a 26. körben cserélt gumit, utóbbi az élen tért vissza, és noha előnye mindössze 1.5 másodpercre csökkent Russellhez képest, ő volt gumielőnyben, és hamarosan le is szakította magáról az ellenfelét.

Norris az első kerékcserék után 3 másodperces hátrányból kezdhette meg a felzárkózást a Mercedes-pilótára. A szépen felzárkózó, de az Albonnal összeérő, majd Hülkenberg mögött fennakadó Hamilton a 30. körben váltott, amire a Sauber is reagált. A németnek sikerült a brit előtt maradnia, akinek kissé meggyűlt a baja Fernando Alonsóval, de nem veszített pozíciót.

A hétszeres bajnokkal ütköző Albon eközben 5 másodperces büntetést kapott, majd a 37. körben feladni kényszerült a futamot, miután nem működött a rádiója sem. Ő volt a harmadik kieső a futamon.

Az élmezőnyben ekkor már csak az időbüntetést összeszedő Antonelli volt az, aki a verseny eleje óta nyúzta a gumikat, igaz, az olasz még a verseny elején cserélt, így kérdéses volt, meddig húzza, és ki kell-e újra állnia. Norris eközben teljesen felért Russellre, és a 34. körben meg is előzte a honfitársát, majd 5 másodperces lemaradásból igyekezett utolérni Verstappent, de a holland reagált, és magabiztosan tartotta a távolságot a riválisa előtt, majd a végén el is húzott az élen.

Piastri is előrébb kívánt lépni, az ausztrál Antonellire zárkózott fel, – akinek kapcsán biztossá vált, hogy nem tervez újra kereket cserélni – de az olasz pilóta szépen védekezett, miközben a kissé megingó ausztrál megkapta a nyakába Leclerc-t is, és úgy tűnt, a ferraris nagyobb fenyegetést jelent a McLarenre, mint a mclarenes a Mercedesre. Ugyan a hármas végig közel maradt egymáshoz, a pályán már nem történt helycsere.

Verstappen győzelmét senki sem fenyegette, a holland több mint 20 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat az utolsó körökban rengeteg időt veszítő Norris előtt, míg a dobogó alsó fokára Russell állhatott fel. A top 3 mögött befutó és fantasztikus futamot teljesítő Antonelli egyetlen helyet bukott a büntetése nyomán, a negyedik helyet Piastri örökölte meg tőle. A hatodik Leclerc lett, majd Sainz, Hadjar, Hülkenberg és Hamilton zárta a pontszerzők sorát.

Noha Verstappen a szezonbeli hatodik, míg pályafutása 69. diadalának köszönhetően 42 pontra csökkentette a lemaradását Norris mögött az egyéni összetettben, a britnek remek esélye van rá, hogy már jövő hétvégén bebiztosítsa az első vb-címét. A vb-éllovas előnye ugyanis 30 pontra nőtt Piastri előtt, ebből 25-öt kell megtartania a katari sprinthétvégén a bajnokavatáshoz.

Folytatás jövő hétvégén a Katari Nagydíjjal.

Norris már Katarban bebiztosíthatja a bajnoki címet (Fotó: AFP)





LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda - 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 20.741 mp h. 3. George Russell brit Mercedes 23.546 mp h. 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 27.65 mp h. 5. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 30.488 mp h. 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 30.678 mp h. 7. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 34.924 mp h. 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 45.257 mp h. 9. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 51.134 mp h. 10. Lewis Hamilton brit Ferrari 59.369 mp h. 11. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:00.635 p h. 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:10.549 p h. 13. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:25.308 p h. 14. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:26.974 p h. 15. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:31.702 p h. 16. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1 kör h. 17. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 35 feladta Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 2 feladta Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 0 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 7 18 23 408 2. Oscar Piastri 7 14 24 378 3. Max Verstappen 6 13 24 366 4. George Russell 2 9 23 291 5. Charles Leclerc – 7 20 222 6. Lewis Hamilton – – 20 149 7. Andrea Kimi Antonelli – 2 16 132 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Isack Hadjar – 1 11 47 10. Nico Hülkenberg – 1 8 45 11. Carlos Sainz – 1 11 44 12. Oliver Bearman – – 9 40 13. Fernando Alonso – – 8 37 14. Liam Lawson – – 6 36 15. Lance Stroll – – 7 35 16. Esteban Ocon – – 8 30 17. Cunoda Juki – – 9 28 18. Pierre Gasly – – 7 22 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19