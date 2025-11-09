Nemzeti Sportrádió

„Az egész idényben nem voltunk elég jók" – Verstappen a bokszutcából a dobogóig tört előre, de nem igazán lát esélyt a vb-címre

2025.11.09. 21:20
A Sao Pauló-i Nagydíj dobogósai (Fotó: AFP)
Lando Norris a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíjon aratott győzelmének köszönhetően magabiztos előnyre tett szert a bajnoki összetettben, 24 ponttal előzi meg az ötödikként célba érő csapattársát, Oscar Piastrit, miközben 49 pont az előnye a bokszutcából egészen a dobogó alsó fokáig előretörő Max Verstappen előtt.

Lando Norris nem igazán álmodhatott volna jobb hétvégéről Sao Paulóban: a brit versenyző szerzett pole pozíciót a pénteki sprintidőmérőn, majd a szombati hagyományos kvalifikáción is, és elsőségét a sprintfutamon, illetve a vasárnapi versenyen is győzelemre váltotta, így a maximálisan megszerezhető 33 pontot zsebelte be. A szezonbeli hetedik, míg pályafutása tizenegyedik sikerét elkönyvelő brit pilóta az egypontos előnyét 23 ponttal fejelte meg, hiszen közvetlen riválisai a vártnál rosszabbul teljesítettek. 

Oscar Piastri a negyedik rajtkockából indulva – és egy tízmásodperces időbüntetést is összeszedve – ötödikként szelte át a célvonalat, míg noha Max Verstappen egészen a harmadik helyig küzdötte magát fel, az időmérőn megszerzett tizenhatodik pozíció, a bokszutcai rajt, valamint a futam eleji defekt biztosan nem szerepelt a pilóta kívánságlistáján, a hétvége kezdetén. 

Őrült verseny volt! Jó érzés Brazíliában nyerni, csodálatos a pálya, csodálatos szurkolókkal. Az egyik mentoromnak, Gilnek (De Ferran) ajánlom a győzelmet. Tökéletes hétvégém volt! Egyszerűen figyelmen kívül hagyom a külső zajokat, és csakis magamra összpontosítok. A csapat fantasztikus munkát végez, és nagyszerű autót bocsát a rendelkezésemre. Minden egyes versenyhétvégén keményen nyomjuk, és én is keményen dolgozom a  pályán kívül. Kifizetődik. Nem könnyű, és őszintén szólva nem hiszem, hogy mi lettünk volna a leggyorsabbak, de hálás vagyok, hogy sikerült megszerezni a győzelmet.”

Andrea Kimi Antonelli nagyszerű hétvégén van túl: a fiatal olasz versenyző valamennyi eseményen a vb-éllovas Norris mögött zárt, igaz, a futam nem alakult zökkenőmentesen a számára. A mercedeses a biztonsági autós újraindítás után először összeakadt Piastrival, és elkaszálta Charles Leclerc-t, de szerencsére folytatni tudta, és vissza is vette a második helyét, miután a mclarenses letöltötte az eset miatt kapott 10 másodperces időbüntetését. Antonellinek viszont a végén még védekeznie kellett a lágy gumin próbálkozó Verstappennel szemben is, de nem inogott meg a keze, és végül kevesebb mint öt tized előnnyel szelte át a célvonalat a redbullos előtt. 

Őszintén szólva nem tudom, honnan jött ez a fickó (Verstappen)! Egyáltalán nem számítottam rá. Szerencsés volt az, ahogy kijöttem az újraindítás utáni balesetből. Meg kell nézni az autót, mert utána kissé furcsa érzés volt vezetni, de így is jó versenyünk volt. Az utolsó körök nagyon stresszesek voltak, Max frissebb abroncsokon érkezett, de szerencsére a tiszta levegőnek köszönhetően egészen jó tempót tudtam diktálni, és megszereztem a második helyet. Elkaptam a ritmust: amikor közeledett hozzám, akkor én is jobban nyomtam a gázt. A mostani autókkal elég nehéz turbulens levegőben, szóval igyekeztem ezt az előnyömre fordítani, mely végül meg is hozta az eredményt.”

Verstappen a borzasztóan alakult időmérő után a bokszutcából, friss erőforrással felvértezve vágott neki a futamnak, ám hiába sikerült felzárkóznia az első körökben egészen a 13. helyig, defektet kapott, és a kényszerű cseréje után a mezőny végéről kellett újrakezdeni a küzdelmet. A holland ugyan remekül jött előre, és egy ponton még vezetett is, majd a második helyre sorolt be, csapata úgy döntött, hogy a végén újra kihívja friss lágyakért, így a két Mercedes mögé került. A címvédő ezt követően hiába hámozta át magát viszonylag gyorsan a fékproblémákkal is küszködő George Russellen, és ért fel Antonellire, előzni már nem tudott, így harmadikként zárt. 

Elég eseménydús verseny volt, sok előzés, át kellett hámoznom magam néhány autón, miután a bokszutcából rajtoltam. Összességében elég erős volt a tempónk, és az etapjaink is, de előzetesen egyáltalán nem számítottam arra, hogy a dobogóra állhatok. Az elején ráadásul ott volt a defektem is, ami miatt ki kellett mennem a bokszba. Ez hihetetlen eredmény, nagyon örülök neki, és rendkívül büszke vagyok mindenkire a csapatban. Az előző nap nagyon kemény volt, de sosem adtuk fel. Mindig megpróbálunk javulni, még több köridőt találni, és szerencsére ez most is sikerült. Az, hogy mindössze tíz másodperccel a győztes mögött értünk célba, elképesztő!” – tette hozzá a Norristól 49 pontra elmaradó, de Piastrit 25 pontra megközelítő Verstappen. 

Az egy évvel ezelőtt a tizenhetedik rajtkockát a dobogó felső fokára váltó címvédő az újabb remek felzárkózás ellenére sem látja optimistábban a bajnoki esélyeit. „Már így is rengeteg pontot veszítettünk a szezon elejétől egészen a közepéig. Az, hogy egészen eddig ebben a helyzetben voltunk, eléggé meglepő volt, de reálisnak kell lennünk, az egész idényben nem voltunk elég jók. Ugyanakkor mindent megteszünk a szezon hátralévő részében, hogy okozzunk néhány kiemelkedő pillanatot, és versenyeket nyerjünk. Ez az, amiért itt vagyunk.”

Piastri egypontos hátrányból kezdte a hétvégét, de a végére közel egy futamgyőzelemnyire nőtt a lemaradása a csapattársához képest. Az ausztrál ezúttal sem tudta megszorongatni Norrist, ráadásul az első újraindítást követő manőverével meg is nehezítette a dolgát, hiszen 10 másodperces időbüntetést kapott. Ugyan Piastri nem diktált rossz tempót, és a végén utolérte Russellt is, előzni azonban már nem tudott, így ötödikként látta meg a kockás zászlót. 

Nem igazán bánok semmit – kezdte az értékelést a Sky Sports kamerái előtt, amikor a biztonsági autós szakasz után történt incidensről kérdezték. – Adódott egy elég egyértelmű lehetőség előttem, és én éltem vele. A másik kettő elég későn fékezett a külső íven. Nyilvánvalóan kissé elfékeztem a kanyarba menet, de ez azért történt, mert láttam, hogy Kimi nem hagy majd elegendő helyet nekem. Nem tűnhetek el egyszerűen, de a döntést elfogadom” – magyarázta, majd arra is kitért, szerinte milyen esélyei vannak a végső sikerre. 

Megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni belőle. A büntetés egy dolog, de úgy hiszem, a tempóm sem volt azon a szinten, mint szerettem volna. A futam második fele talán nem volt olyan rossz, de az első etap elég kemény volt. Igyekszem úrrá lenni a történteken, és a lehető legjobb hétvégéket teljesíteni” – tekintett előre. 

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes- 
2.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes

10.388 mp h.

 
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda

10.75 mp h.

 
4.George RussellbritMercedes

15.267 mp h.

 
5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes

15.749 mp h.

 
6.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari

29.63 mp h.

 
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda

52.642 mp h.

 
8.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda

52.873 mp h.

 
9.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari

53.324 mp h.

 
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault

53.914 mp h.

 
11.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes

54.184 mp h.

 
12.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari

54.696 mp h.

 
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes

55.42 mp h.

 
14.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes

55.766 mp h.

 
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault

57.777 mp h.

 
16.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes

58.247 mp h.

 
17.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:09.176 p h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Lewis HamiltonbritFerrari37feladta
 Charles LeclercmonacóiFerrari5feladta
 Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari0feladta
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Lando Norris71723390
2. Oscar Piastri71423366
3. Max Verstappen51224341
4. George Russell2823276
5. Charles Leclerc720214
6. Lewis Hamilton20148
7. Andrea Kimi Antonelli216122
8. Alexander Albon1273
9. Nico Hülkenberg1743
10. Isack Hadjar11043
11. Oliver Bearman940
12. Carlos Sainz11038
13. Fernando Alonso837
14. Liam Lawson636
15. Lance Stroll735
16. Esteban Ocon830
17. Cunoda Juki928
18. Pierre Gasly722
19. Gabriel Bortoleto519
KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes756 (már bajnok)
2. Mercedes398
3. Red Bull-Honda366
4. Ferrari362
5. Williams-Mercedes111
6. Racing Bulls-Honda82
7. Aston Martin-Mercedes72
8. Haas-Ferrari70
9. Sauber-Ferrari62
10. Alpine-Renault22
5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 7., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:09.975
Sprintidőmérő1. Norris 1.09.243
NOVEMBER 8., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Antonelli, 3. Russell
Időmérő1. Norris 1:09.511
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
A verseny1. Norris, 2. Antonelli, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

Ezek is érdekelhetik