„Az egész idényben nem voltunk elég jók” – Verstappen a bokszutcából a dobogóig tört előre, de nem igazán lát esélyt a vb-címre

Lando Norris nem igazán álmodhatott volna jobb hétvégéről Sao Paulóban: a brit versenyző szerzett pole pozíciót a pénteki sprintidőmérőn, majd a szombati hagyományos kvalifikáción is, és elsőségét a sprintfutamon, illetve a vasárnapi versenyen is győzelemre váltotta, így a maximálisan megszerezhető 33 pontot zsebelte be. A szezonbeli hetedik, míg pályafutása tizenegyedik sikerét elkönyvelő brit pilóta az egypontos előnyét 23 ponttal fejelte meg, hiszen közvetlen riválisai a vártnál rosszabbul teljesítettek.

Oscar Piastri a negyedik rajtkockából indulva – és egy tízmásodperces időbüntetést is összeszedve – ötödikként szelte át a célvonalat, míg noha Max Verstappen egészen a harmadik helyig küzdötte magát fel, az időmérőn megszerzett tizenhatodik pozíció, a bokszutcai rajt, valamint a futam eleji defekt biztosan nem szerepelt a pilóta kívánságlistáján, a hétvége kezdetén.

„Őrült verseny volt! Jó érzés Brazíliában nyerni, csodálatos a pálya, csodálatos szurkolókkal. Az egyik mentoromnak, Gilnek (De Ferran) ajánlom a győzelmet. Tökéletes hétvégém volt! Egyszerűen figyelmen kívül hagyom a külső zajokat, és csakis magamra összpontosítok. A csapat fantasztikus munkát végez, és nagyszerű autót bocsát a rendelkezésemre. Minden egyes versenyhétvégén keményen nyomjuk, és én is keményen dolgozom a pályán kívül. Kifizetődik. Nem könnyű, és őszintén szólva nem hiszem, hogy mi lettünk volna a leggyorsabbak, de hálás vagyok, hogy sikerült megszerezni a győzelmet.”

Andrea Kimi Antonelli nagyszerű hétvégén van túl: a fiatal olasz versenyző valamennyi eseményen a vb-éllovas Norris mögött zárt, igaz, a futam nem alakult zökkenőmentesen a számára. A mercedeses a biztonsági autós újraindítás után először összeakadt Piastrival, és elkaszálta Charles Leclerc-t, de szerencsére folytatni tudta, és vissza is vette a második helyét, miután a mclarenses letöltötte az eset miatt kapott 10 másodperces időbüntetését. Antonellinek viszont a végén még védekeznie kellett a lágy gumin próbálkozó Verstappennel szemben is, de nem inogott meg a keze, és végül kevesebb mint öt tized előnnyel szelte át a célvonalat a redbullos előtt.

„Őszintén szólva nem tudom, honnan jött ez a fickó (Verstappen)! Egyáltalán nem számítottam rá. Szerencsés volt az, ahogy kijöttem az újraindítás utáni balesetből. Meg kell nézni az autót, mert utána kissé furcsa érzés volt vezetni, de így is jó versenyünk volt. Az utolsó körök nagyon stresszesek voltak, Max frissebb abroncsokon érkezett, de szerencsére a tiszta levegőnek köszönhetően egészen jó tempót tudtam diktálni, és megszereztem a második helyet. Elkaptam a ritmust: amikor közeledett hozzám, akkor én is jobban nyomtam a gázt. A mostani autókkal elég nehéz turbulens levegőben, szóval igyekeztem ezt az előnyömre fordítani, mely végül meg is hozta az eredményt.”

Verstappen a borzasztóan alakult időmérő után a bokszutcából, friss erőforrással felvértezve vágott neki a futamnak, ám hiába sikerült felzárkóznia az első körökben egészen a 13. helyig, defektet kapott, és a kényszerű cseréje után a mezőny végéről kellett újrakezdeni a küzdelmet. A holland ugyan remekül jött előre, és egy ponton még vezetett is, majd a második helyre sorolt be, csapata úgy döntött, hogy a végén újra kihívja friss lágyakért, így a két Mercedes mögé került. A címvédő ezt követően hiába hámozta át magát viszonylag gyorsan a fékproblémákkal is küszködő George Russellen, és ért fel Antonellire, előzni már nem tudott, így harmadikként zárt.

„Elég eseménydús verseny volt, sok előzés, át kellett hámoznom magam néhány autón, miután a bokszutcából rajtoltam. Összességében elég erős volt a tempónk, és az etapjaink is, de előzetesen egyáltalán nem számítottam arra, hogy a dobogóra állhatok. Az elején ráadásul ott volt a defektem is, ami miatt ki kellett mennem a bokszba. Ez hihetetlen eredmény, nagyon örülök neki, és rendkívül büszke vagyok mindenkire a csapatban. Az előző nap nagyon kemény volt, de sosem adtuk fel. Mindig megpróbálunk javulni, még több köridőt találni, és szerencsére ez most is sikerült. Az, hogy mindössze tíz másodperccel a győztes mögött értünk célba, elképesztő!” – tette hozzá a Norristól 49 pontra elmaradó, de Piastrit 25 pontra megközelítő Verstappen.

Az egy évvel ezelőtt a tizenhetedik rajtkockát a dobogó felső fokára váltó címvédő az újabb remek felzárkózás ellenére sem látja optimistábban a bajnoki esélyeit. „Már így is rengeteg pontot veszítettünk a szezon elejétől egészen a közepéig. Az, hogy egészen eddig ebben a helyzetben voltunk, eléggé meglepő volt, de reálisnak kell lennünk, az egész idényben nem voltunk elég jók. Ugyanakkor mindent megteszünk a szezon hátralévő részében, hogy okozzunk néhány kiemelkedő pillanatot, és versenyeket nyerjünk. Ez az, amiért itt vagyunk.”

Piastri egypontos hátrányból kezdte a hétvégét, de a végére közel egy futamgyőzelemnyire nőtt a lemaradása a csapattársához képest. Az ausztrál ezúttal sem tudta megszorongatni Norrist, ráadásul az első újraindítást követő manőverével meg is nehezítette a dolgát, hiszen 10 másodperces időbüntetést kapott. Ugyan Piastri nem diktált rossz tempót, és a végén utolérte Russellt is, előzni azonban már nem tudott, így ötödikként látta meg a kockás zászlót.

„Nem igazán bánok semmit – kezdte az értékelést a Sky Sports kamerái előtt, amikor a biztonsági autós szakasz után történt incidensről kérdezték. – Adódott egy elég egyértelmű lehetőség előttem, és én éltem vele. A másik kettő elég későn fékezett a külső íven. Nyilvánvalóan kissé elfékeztem a kanyarba menet, de ez azért történt, mert láttam, hogy Kimi nem hagy majd elegendő helyet nekem. Nem tűnhetek el egyszerűen, de a döntést elfogadom” – magyarázta, majd arra is kitért, szerinte milyen esélyei vannak a végső sikerre.

„Megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni belőle. A büntetés egy dolog, de úgy hiszem, a tempóm sem volt azon a szinten, mint szerettem volna. A futam második fele talán nem volt olyan rossz, de az első etap elég kemény volt. Igyekszem úrrá lenni a történteken, és a lehető legjobb hétvégéket teljesíteni” – tekintett előre.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes - 2. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 10.388 mp h. 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 10.75 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 15.267 mp h. 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 15.749 mp h. 6. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 29.63 mp h. 7. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 52.642 mp h. 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 52.873 mp h. 9. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 53.324 mp h. 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 53.914 mp h. 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 54.184 mp h. 12. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 54.696 mp h. 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 55.42 mp h. 14. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 55.766 mp h. 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 57.777 mp h. 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 58.247 mp h. 17. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:09.176 p h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Lewis Hamilton brit Ferrari 37 feladta Charles Leclerc monacói Ferrari 5 feladta Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 0 feladta

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 7 17 23 390 2. Oscar Piastri 7 14 23 366 3. Max Verstappen 5 12 24 341 4. George Russell 2 8 23 276 5. Charles Leclerc – 7 20 214 6. Lewis Hamilton – – 20 148 7. Andrea Kimi Antonelli – 2 16 122 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Nico Hülkenberg – 1 7 43 10. Isack Hadjar – 1 10 43 11. Oliver Bearman – – 9 40 12. Carlos Sainz – 1 10 38 13. Fernando Alonso – – 8 37 14. Liam Lawson – – 6 36 15. Lance Stroll – – 7 35 16. Esteban Ocon – – 8 30 17. Cunoda Juki – – 9 28 18. Pierre Gasly – – 7 22 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19