Nemzeti Sportrádió

Súlyemelő-vb: két magyar induló Norvégiában

2025.10.01. 11:21
Árva Cintia lesz az egyik magyar induló a norvégiai világbajnokságon (Fotó: MTI, archív)
Mitykó Veronika súlyemelés súlyemelő-világbajnokság Nagy Péter Árva Cintia
Két magyar női versenyzővel, Árva Cintiával és Mitykó Veronikával a mezőnyben csütörtöktől tíz napon át zajlik a súlyemelők idei világbajnoksága a norvégiai Fördében.

A vb-nek ezúttal nincs külön tétje, mivel nem kvalifikál az olimpiára, ezzel együtt igen magasnak mondható részvétel jellemzi, merthogy a nyolc női kategóriában 282, az ugyanennyi férfi súlycsoportban pedig 296 erős embert neveztek, köztük mindkét nemnél fehérorosz és orosz emelőket is.

Már csak ezért sem vár könnyű feladat a két magyarra, akik közül a kecskeméti Árva Cintia – jelentős fogyasztás árán – a legkönnyebbek, a 48 kilósok között indul, ráadásul 35 vetélytárs társaságában, s várhatóan a kategória B csoportjában fog versenyezni már a világbajnokság csütörtöki nyitónapján.

A Békéscsabáról eligazolt, s több klub után végül a BKV Előrénél megállapodott Mitykó Veronika eredetileg a 86 kg-ba lett jelölve, ám a jobb helyezés reményében - a szabályok engedte módon egy súlycsoporttal feljebb - végül is a legnehezebbek mezőnyében, a plusz 86 kilósoknál lép majd dobogóra jövő szombaton.

„Cintia jó formában van, biztatóak az edzéseredményei, a fogyás dacára – hiszen jócskán leadott a súlyából – közel annyit tud, mint 55 kilósként” – mondta el a vb-rajt előtt Nagy Péter, a honi sportági szövetség fél éve hivatalban levő, de versenyzőként is változatlanul aktív elnöke az MTI-nek. „Mitykó Veronika az edzőtáborban lökésben 121 kilóval új egyéni csúcsot ért el, úgyhogy ő is remek formában van, úgy néz ki, új klubjában megtalálta a helyét. A norvégiai vb-n mindkettőjük esetében a 15. hely környéke a realitás, ha kihozzák magukból a maximumot. Reméljük, így lesz, a bizalom részünkről megvan” – tette hozzá.

