Nemzeti Sportrádió

Sportrádió: nemzetközi vívóakadémia épül Budapesten

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.10.27. 19:19
null
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
sportrádió vívás Tamás Henriette
A Nemzetközi Vívószövetség négyéves stratégiai tervének egyik sarokköve egy olyan nemzetközi vívóakadémia létrehozása, amelyben egységes irányelvek alapján oktatják a szakembereket: edzőket, versenybírókat, sportszervezőket, sportvezetőket, aminek Budapest adhat majd otthont. Erről beszélt a Nemzetközi Vívószövetség alelnökével és a Magyar Vívószövetség főtitkárával, Tamás Henriettével Keszi Dóra a Nemzeti Sportrádióban.

„Ez a fajta megbízatás az eredménye az elmúlt évben a magyar vívásba és sportdiplomáciába befektetett rengeteg munkának. A kormányzati irányvonalaknak köszönhetően több sportág is Budapestet és Magyarországot választotta különböző okokból. Most a Nemzetközi Vívószövetség mérlegelte a különböző országok adta lehetőségeket és úgy döntöttek, hogy idejön. Különösen a tradíció, a vívásismeret, és természetesen a munkánk elismeréseként” – mondta Tamás Henriette a Nemzeti Sportrádióban.

A teljes beszélgetés ide kattintva meghallgatható.

 

sportrádió vívás Tamás Henriette
Legfrissebb hírek

Vívás: Domonkos Emese most nem maradna le a világversenyekről

Utánpótlássport
2025.10.24. 09:07

A „csodacsapathoz” jöttünk! – interjú a férfi tőrvívó-válogatottal

Képes Sport
2025.10.23. 08:42

Sákovicsék egy párt alkottak – emlékezés Dömölky Lídiával

Egyéb egyéni
2025.10.23. 06:37

Vívás: Horváth Lotti ezüst-, a fiúcsapat bronzérmes Klagenfurtban

Utánpótlássport
2025.10.19. 18:59

Csak a galambok szenvedtek hiányt

Népsport
2025.10.19. 10:19

Vívás: Papp Jázmin remek szezonkezdés után eredményes évet vár

Utánpótlássport
2025.10.15. 18:05

Leterhelt fiatalok: jóból is megárt a sok

Utánpótlássport
2025.10.15. 09:03

Vívás: erős junior tőrcsapatok állhatnak össze az évadban

Utánpótlássport
2025.10.13. 20:17
Ezek is érdekelhetik