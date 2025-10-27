Sportrádió: nemzetközi vívóakadémia épül Budapesten
A Nemzetközi Vívószövetség négyéves stratégiai tervének egyik sarokköve egy olyan nemzetközi vívóakadémia létrehozása, amelyben egységes irányelvek alapján oktatják a szakembereket: edzőket, versenybírókat, sportszervezőket, sportvezetőket, aminek Budapest adhat majd otthont. Erről beszélt a Nemzetközi Vívószövetség alelnökével és a Magyar Vívószövetség főtitkárával, Tamás Henriettével Keszi Dóra a Nemzeti Sportrádióban.
„Ez a fajta megbízatás az eredménye az elmúlt évben a magyar vívásba és sportdiplomáciába befektetett rengeteg munkának. A kormányzati irányvonalaknak köszönhetően több sportág is Budapestet és Magyarországot választotta különböző okokból. Most a Nemzetközi Vívószövetség mérlegelte a különböző országok adta lehetőségeket és úgy döntöttek, hogy idejön. Különösen a tradíció, a vívásismeret, és természetesen a munkánk elismeréseként” – mondta Tamás Henriette a Nemzeti Sportrádióban.
