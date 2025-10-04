Nemzeti Sportrádió

Sportlövő Bajnokok Ligája: aranyérmes a férfi puskacsapat

2025.10.04. 17:04
Péni Istvánék nyertek Isztambulban (Fotó: Árvai Károly)
Pekler Zalán Péni István sportlövő BL
A Péni István, Pekler Zalán páros aranyérmes lett a férfi puskacsapatok versenyében az isztambuli Bajnokok Ligájában.

A hazai sportági szövetség szombati tájékoztatása szerint a magyar kettős az első helyért vívott mérkőzésen 2–0-ra győzte le a cseheket az Európai Sportlövő Szövetség által rendezett pénzdíjas viadalon. A szóló versenyszámban ezüstérmes Péni István 16–8-ra megverte Ales Entrichelt, majd Pekler Zalán 17–13-ra bizonyult jobbnak Filip Nepejchalnál.

A magyar női puskás csapat negyedik lett, miután a bronzmérkőzésen 2–0-ra kikapott a lengyelektől. Izabella Dudek 16–6-ra verte meg Nagybányai-Nagy Annát, míg Julia Piotrowska 16–12-re Dénes Esztert.

 

Pekler Zalán Péni István sportlövő BL
