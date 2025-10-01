Sakkvilágranglista: Rapport Richárd feljött a huszonkettedik helyre, Gaál Zsóka a lányoknál hetedik maradt

A női ifjúsági sakkozók rangsorában 7. helyen álló, 18 éves Gaál Zsóka 2395 Élő-pontjával a felnőtt nőknél az 53.-ról a 47. helyre lépett előre – derül ki a nemzetközi sakkszövetség (FIDE) október elsejei rangsorából, amelyen a nyílt kategóriában változatlanul a norvég Magnus Carlsen vezet 2856 ponttal, Rapport Richárdnak 2724 pontja van.

Az első számú magyar sakkozóként jegyzett Rapporton kívül a férfiaknál a legjobb száz versenyző között még két honfitárs nemzetközi nagymester található: a 2643 pontos Gledura Benjámin 79., a honosított orosz Szjugirov Szanan pedig 2632 pontjával 95. A szeptemberben 2666 ponttal még 58.-ként jegyzett Lékó Péter az októberi listáról már hiányzik, a FIDE megjegyzése szerint a magyar nemzetközi nagymester jelenleg inaktív, vagyis az utóbbi 12 hónapban nem játszott az értékszámába beszámítható mérkőzést.

Ugyanez a helyzet a felnőtt nőknél a vietnámi származású, korábban első számú magyar női sakkozónak számító Hoang Thanh Tranggal, aki szeptemberben még szerepelt a világlajstromban, 2356 pontjával 81. volt. A 47. Gaálon kívül még két magyar található a listán: a 2347 pontos Gara Tícia 94., nővére, a 2340 pontos Gara Anita pedig 102.

A friss rangsorban a lányoknál hetedik Gaál mellett még egy magyar van a legjobbak között, mégpedig Karácsonyi Kata, aki 2195 pontjával 83. Ugyanakkor a junior fiúknál nincs magyar sakkozó az első százban.

