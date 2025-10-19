Rövid pályás gyorskorcsolya-vk: Somodi Maja a negyeddöntőben búcsúzott 1000 méteren

A nők szombaton csak a „középső” távon versenyeztek, és az esti programban egyedüliként a leghosszabb számban junior világbajnok Somodi volt érdekelt, mert Bácskai Sára Luca és Sziliczei-Német Rebeka nem járt sikerrel a délelőtti reményfutamokban. A 21 éves magyar gyorskorcsolyázó az ötfős futamában harmadik lett, de az időeredménye nem bizonyult elég jónak a legjobb tíz közé kerüléshez. Somodit a múlt héten és végül ezúttal is győztes kanadai Courtney Sarault, valamint a lengyel Gabriela Topolska előzte meg.

A férfiaknál nem volt magyar versenyző az 500 és 1500 méter végküzdelmeiben. A sprinttávon ismét a négyszeres világbajnok kanadai William Dandjinou nyert a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, de már kínaiként szereplő Liu Shaoang előtt. A tengerentúli versenyző aztán duplázott, mivel a leghosszabb számban sem talált legyőzőre.

A hazai közönség előtt szereplő kanadaiak napjára a női váltó tette fel a koronát, a juharleveles négyes a múlt héten első dél-koreai stafétát előzte meg a döntőben. A magyarok már pénteken befejezték a szereplésüket és 11. helyen zártak összesítésben.

A négyállomásos vk-sorozat végén a férfi és női stafétáknál nyolc-nyolc nemzet szerez kvótát, míg a vegyes váltóknál tizenkettő. Minden egyéni távon – 500, 1000 és 1500 méteren – egy nemzet legfeljebb három kvótát szerezhet, a két rövidebb távon 32-32, míg a leghosszabb számban 36 résztvevő lesz az olimpián. A magyar rövid pályás gyorskorcsolyázók a 2018-as, phjongcshangi téli olimpiára a maximális, tízfős létszámmal kvalifikálták magukat. Legutóbb Pekingben öt férfi és három női versenyző jutott ki, de közülük Varnyú Alex nem lépett jégre.

A mostani, második montreali állomás után november 20. és 23. között a lengyelországi Gdanskban, végül egy héttel később a hollandiai Dordrechtben versenyeznek a sportág legjobbjai.