Nemzeti Sportrádió

Rövid pályás gyorskorcsolya: egyre nehezebb helyzetben a női váltó

K. E.K. E.
2025.11.20. 18:53
Bácskai Sára Luca (Fotó Imago Images)
Sziliczei-Német Rebeka rövidpályás gyorskorcsolya World Tour rövidpályás gyorskorcsolya Végi Diana Laura Somodi Maja Bácskai Sára Luca
Nem jutott be a legjobb nyolc közé a női váltó a gdanski world tour-viadalon, a helyosztó futamot megnyerte – a végső sorrend csak a szombati döntők után alakul ki.

ILYEN NINCS, és mégis van – a mondatot 1988 óta fújja minden sportot kedvelő, azt Török László rádióriporter kiabálta az éterbe Egerszegi Krisztina szöuli győzelmekor, de ez a mondat járhatott a korcsolyaimádók fejében is csütörtökön. Csak éppen egészen más előjellel… 

Hogy női váltónk, amely a gdanski world tour-verseny első napján Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Diána Laura, Bácskai Sára Luca összetételben lépett jégre, rendkívül nehéz negyeddöntős futamot kapott, már a szerdai sorsolás után láttuk, és csütörtökön ez a jégen is visszaköszönt (Dél-Korea, Olaszország, Egyesült Államok volt az ellenfél): a futam harmadik helye még továbbjutást ért, a hajrában korcsolyáztak is ezen a helyen a mieink, aztán a végén az amerikai váltó visszaelőzött, és 56 századdal (…) hamarabb ért célba a magyarnál…

Külön pech, hogy a lengyelek, a franciák és a japánok, vagyis azok a csapatok, amelyekkel valójában harcol a miénk a kvótáért, egy futamba kapott besorolást, mégpedig Kanada mellé, amely toronymagasan a legjobb ebből a négyesből. S ezek után mi történik a jégen? Kanada hibázik, kiüti a franciákat, a végén ki is zárják a legjobbat, s így a papírforma, vagyis ahelyett, hogy egy vetélytárs a nyolc közé jut, elődöntős mind a három… 

A helyosztó futamot a magyar váltó ugyanabban az összetételben megnyerte, ez egyelőre a kilencedik helyet jelenti összesítésben – ebből jobb akkor lehet, ha a nyolc közé jutottak bármelyike sárga lapos kizárást kap szombaton. 

A Moon Wonjun, Jászapáti Péter, Kónya Zsófia, Végi Diána Laura összetételű vegyes váltó Japán és Hollandia mögött harmadik lett a negyeddöntőben, de itt alapvetően az az elvárás, hogy a helyosztó futamot lehetőleg nyerje meg a négyesünk, mert a kilencedik hely megerősítené a milánói kvalifikációt. 

Ami az egyéni versenyszámokat illeti, női 1000 méteren egyedül Bácskai Sára Luca maradt állva, ő a vigaszág elődöntőjében folytathatja szombat délelőtt. Férfi 1500 méteren – szintén szombaton – a reményfutamokban léphet jégre Nógrádi Bence, Jászapáti Péter és Moon Wonjun is, ötszázon viszont csak a dél-koreai születésű korcsolyázó próbálkozhat tovább. 

 

