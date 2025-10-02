Péni István a második helyen zárt a szóló versenyszámban az isztambuli Bajnokok Ligájában

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint a győzelmet a norvég Jeanette Hegg Duestad szerezte meg 20 találattal, a harmadik helyen a lengyel Julia Piotrowska végzett 14, míg a négyes döntő negyedik helyén a cseh Filip Nepejchal 8 ponttal.

Puskában a férfiaknál két-két cseh, szerb és horvát versenyző, valamint Péni István és Pekler Zalán alkotta a mezőnyt, míg a nőknél két-két lengyel, norvég, török, valamint Dénes Eszter és Nagybányai-Nagy Anna. A férfiak és a nők is két négyes csoportban versenyeztek, 5x5 lövést kellett leadni, és a négy első helyezett – azaz két-két nő és férfi sportlövő – jutott a négyes fináléba. A 10.3 kör vagy annál nagyobb eredmény ért pontot. A harmadik sorozat után a negyedik helyen álló, a negyedik szériát követően a harmadik helyen lévő versenyző befejezte a küzdelmet.

Az eseményre a meghívás az európai ranglista alapján történt, illetve a házigazda is csapatot adhatott. Péni István az első négyes csoportját 20 találattal megnyerte, ezzel jutott a négyes döntőbe. Tíz lövés után hármas holtverseny alakult ki az élen, majd Péni és Duestad is hibátlan sorozatot lőtt, így ők csatáztak tovább az aranyért, majd a kiélezett versenyben az utolsó lövés döntött a norvég versenyző javára. Pekler Zalán a csoportjában a harmadik lett csakúgy, mint Dénes Eszter, Nagybányai-Nagy Anna pedig negyedikként végzett, így ők nem jutottak tovább.

Pénteken és szombaton a kétfős férfi és női csapatok mérkőznek meg egymással. Péni Istvánék a szerbekkel, Dénes Eszterék a norvégokkal lövik az elődöntőt, majd szombaton a vesztesek a bronzéremért, a győztesek az aranyéremért versenyeznek a pénzdíjas BL-ben.