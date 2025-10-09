Nem hozta a súlyát, egyéves eltiltást kapott az olimpiai érmes indiai birkózó

Egyéves eltiltást kapott az Indiai Birkózószövetségtől Aman Sehrawat. A 22 éves szabadfogású versenyző a múlt hónapban rendezett zágrábi világbajnokságon túllépte az 57 kilogrammos súlyhatárt 1.7 kilóval, így nem indulhatott el a versenyen. Mivel már a sorsolása is megvolt, az indiaiak nem tudtak helyette mást benevezni.

A tavalyi, párizsi nyári játékok bronzérmese az olimpiai sportágakra szakosodó insidethegames.biz oldalon olvasható indoklás szerint rontotta az ország hírnevét, egyben pedig anyagi kárt okozott azzal, hogy fizették az edzőtábori és a világbajnoki részvételét, s mégsem versenyezhetett indiai sportoló a kategóriájában. Edzői figyelmeztetésben részesültek.

India történetének legfiatalabb ötkarikás dobogósa rosszullétre hivatkozott, amiért nem tudta hozni az 57 kilogrammos súlyhatárt, érvelését azonban nem fogadta el a szövetsége. A The Times of India című lap szerint ez az első alkalom az ország sporttörténelmében, hogy egy olimpiai érmes sportolót a hazai szövetség fegyelmezetlenség miatt tilt el.

A WFI azok után szigorított belső szabályzatán, hogy egy hasonló mérlegelési eset miatt Vinesh Phogatot – Wöller Ákos tanítványát – nem engedték szőnyegre lépni a 2024-es párizsi olimpia női 50 kilogrammos döntőjében.