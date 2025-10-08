Négy remi a csehek ellen a sakkcsapat Eb-n

A nyílt tornán Balogh Csaba együttese esélyesebbnek számított a csehek ellen, ám mind a négy táblán döntetlen született, vagyis a 2:2-vel egy csapatpontot szereztünk. Hogy mennyire nem érdemes az értékszámok alapján megítélni egy párharcot, és hogy miért nem magától értetődő egy csapatsiker a papíron erősebb csapatoknak, jól jelzi, hogy az első helyen kiemelt németek már a második vereségüket szenvedték el. Az öt csapatponttal Lékó Péterék a 14. helyen állnak négy forduló után, ám teljesítményükről sokat elmond, hogy ha a régi formula, vagyis a táblapontok alapján számítanák a sorrendet, akkor az első helyen állnának 10.5 ponttal.

A nők kedden legyőzték a házigazda harmadik számú csapatát, ám most az első helyen kiemelt, sokkal esélyesebb első csapattal mérte össze tudását Galyas Miklós négyese. Bár Gaál Zsóka értékes remit ért el a korábbi Európa-bajnok és csapatban olimpiai bajnok Nana Dzagnidze ellen, a másik három táblán nem jött össze a bravúr, így 3.5:0.5-ös vereséget szenvedett női csapatunk.

SAKK

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

NYÍLT TORNA (9 forduló)

4. forduló

Magyarország–Csehország 2:2

Nguyen Thai Dai Van (2664)–Rapport Richárd (2724) döntetlen

Lékó Péter (2666)–David Navara 2656) döntetlen

Vaclav Finek (2518)–Szjugirov Szanan (2632) döntetlen

Gledura Benjámin (2643)–Richard Stalmach (2410) döntetlen

Az állás: 1. Szerbia 8 csapatpont (42.5 Sonneborn-Berger-pont, 10 táblapont), 2. Ukrajna 7 (28, 9.5), 3. Görögország 6 (39, 9.5), …14. Magyarország 5 (28, 10.5)

NŐI TORNA (9 forduló)

4. forduló

Magyarország–Grúzia 1 0.5:3.5

Gaál Zsóka (2395)–Nana Dzagnidze (2496) döntetlen

Nino Baciasvili (2469)–Nomin-Erdene Davaademberel (2306) 1:0

Papp Petra (2267)–Bella Kotenasvili (2416) 0:1

Meri Arabidze (2417)–Terbe Julianna (2206) 1:0

Az állás: 1. Lengyelország 8 csapatpont (42.5 Sonneborn-Berger-pont, 11 táblapont), 2. Németország 8 (39.5), 10.5), 3. Grúzia 1 6 (42, 11.5), …20. Magyarország 4 (22.5, 8)