Mitykó Veronika országos csúcsokkal lett 13. a súlyemelő vb-n

A BKV Előre 25 éves versenyzője a plusz 86 kilósoknál magabiztos versenyzéssel, hat jó kísérlettel fejezte be szereplését a 16 fős mezőnyben úgy, hogy mindkét fogásnemben, így összetettben is országos csúcsokat ért el.

Már első fogásával, amelyet 103 kilón hajtott végre, magyar rekordnak örülhetett, miután a nemzetközi szövetség (IWF) döntése nyomán, amellyel ez év június elsejétől új súlycsoportokat vezetett be, a honi szövetség (MSSZ) is új alapcsúcsokat határozott meg a megváltozott kategóriákban. Példának okáért női ólomsúlyban szakításban 87 kg lett az „alap”, ezt múlta felül Mitykó rögtön a nyitógyakorlatával, majd javította tovább: előbb 106, majd 108 kg-ra, amivel a teljes fogásnemi sorrendben a 11. lett.

Lökésben, ahol 109 kg-ban szabta meg az MSSZ a magyar csúcsot, Mitykó 114 kilón kezdett, utána pedig még 118 és 122 kilón is sikeres gyakorlatot mutatott be, minek köszönhetően nemcsak a fogásnemi, hanem az összetett hazai rekordját is jelentősen megjavította, utóbbit 196-ról 230 kilogrammra. Lökéseredménye a 15., összetettje pedig a 13. világbajnoki helyezéshez volt elegendő.

A magyar csapat másik vb-résztvevője, a 22 éves Árva Cintia már a tíznapos világbajnokság nyitányán, múlt csütörtökön versenydobogóra állt, s kategóriájában 152 kg-mal a 20. helyen végzett összetettben. A Kecskeméti TE emelője – jelentős fogyasztás után – a legkönnyebbek súlycsoportjában, a 48 kilósok 29 versenyzőt számláló mezőnyében indult, ahol mindkét fogásnemben csak az első kísérlete volt sikeres. Szakításban 66 kilogrammal 22. lett, a 86 kg kilökésével pedig a 24. helyen zárt. Ezzel együtt az országos alapcsúcsokat így is megjavította mindkét fogásnemben és összetettben egyaránt.