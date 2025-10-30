Nemzeti Sportrádió

Mégsem Rijádban rendezik az első e-sport olimpiát

2025.10.30. 13:41
(Fotó: Getty Images)
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és Szaúd-Arábia felbontotta az e-sport olimpia rijádi rendezéséről 12 évre szóló megállapodást.

A NOB csütörtöki bejelentése szerint a szerződést közös megegyezéssel bontották fel, „ugyanakkor mindkét fél elkötelezett amellett, hogy saját ambícióit külön utakon valósítsa meg”.

A partnerséget tavaly a párizsi olimpia rajtjának előestéjén ünnepélyesen megerősítették, de később az idei, Rijádba tervezett első e-sport olimpiát elhalasztották 2027-re. Szaúd-Arábia már otthont adott az e-sport világbajnokságnak, a NOB számára pedig már évek óta kiemelt fontosságú ez a szakág a fiatalabb generáció megszólítása miatt.

A NOB új megközelítést fog kidolgozni és egy új partnerségi modellt alkalmaz majd az e-sport olimpia kapcsán. Ez a megközelítés lehetőséget ad, hogy az esemény jobban illeszkedjen az olimpiai mozgalom hosszú távú ambícióihoz” – írták.

 

 

