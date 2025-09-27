Nemzeti Sportrádió

Felfüggeszthetik az izraeli kosárcsapatokat, ha a NOB azt javasolja

Vágólapra másolva!
2025.09.27. 10:27
null
Fotó: Getty Images
Címkék
kosárlabda NOB Izrael
A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) kész kizárni az izraeli csapatokat az égisze alatt zajló sorozatokból, ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ilyen értelmű ajánlást tesz.

Erről a spanyol Mundo Deportivo sportújság számolt be FIBA-forrásra hivatkozva.

„A nemzetközi szövetség továbbra is a NOB irányelveire és ajánlásaira támaszkodik. Jelenleg nincsenek korlátozások az izraeli sportolókra vagy az izraeli csapatokra nézve” – idézte a spanyol lap a nem nevesített FIBA-képviselőt.

A Mundo Deportivo az Euroliga közleményét is idézte, amely szerint a legjobb európai férfiklubok sorozatát szervező ligának nem áll szándékában felfüggeszteni a Maccabi Tel-Aviv és a Hapoel Tel-Aviv csapatait.

„A kosárlabda hídként szolgál, amely egyesíti az embereket, nem pedig elválasztja őket. Ezért a mi felelősségünk, hogy a geopolitikai konfliktusoktól függetlenül cselekedjünk” – áll a dokumentumban.

A FIBA-nak az izraeli csapatokkal kapcsolatos álláspontjának firtatása az után erősödött fel, hogy ENSZ-szakértők a gázai konfliktus miatt arra kérték az Európai (UEFA) és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA): függesszék fel az izraeli klubcsapatok és válogatottak részvételét a nemzetközi sorozatokon. Az UEFA a maga részéről azt közölte, hogy nem érkezett hozzá hivatalos kérés az izraeliek kirekesztésére, és nincsenek intézkedések ilyen eljárásra vonatkozóan.

 

kosárlabda NOB Izrael
Legfrissebb hírek

Női kosárlabda NB I: jó esélye van visszajutni  a csúcsra a DVTK-nak

Kosárlabda
3 órája

Kosárlabda: kik lehetnek a meghatározó fiatalok a női NB I-ben?

Utánpótlássport
22 órája

Chicagói világklasszis a kiegészítő személyzetből

Népsport
2025.09.25. 12:03

Kosárlabda: fiatalok, akikre érdemes lesz odafigyelni a férfi NB I-ben

Utánpótlássport
2025.09.24. 19:41

Férfi kosárlabda NB I: az építkezés és a szintlépés a DEAC célja

Kosárlabda
2025.09.24. 13:11

Kosárlabda: „Az év játékosa-díj nem csak egyéni érdem” – Flasár Zalán

Utánpótlássport
2025.09.22. 19:08

Kosár: Drahos Leilát csak még motiváltabbá teszi az év játékosa-díj

Utánpótlássport
2025.09.21. 09:03

Milánó 2026: nincs változás, az oroszok semleges színekben versenyeznek majd

Téli sportok
2025.09.19. 17:05
Ezek is érdekelhetik