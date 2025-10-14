Magyar 11. és 12. hely a sakkcsapat Európa-bajnokságon

A nyílt tornán magasan a mieink közül Rapport Richárd nyújtotta a legjobb teljesítményt. Hét játszmából 5.5 pontot szerzett, négy győzelem mellett veretlen maradt. Teljesítménye 2869-es értékszámnak felel meg, ami sokkal jobb mint a világelső Magnus Carlsen jelenlegi Élő-pontja (2839). Rapport 2736-os értékszámmal feljött a 18. helyre a napi frissítésű világranglistán. Lékó Péter, aki egyévnyi kihagyás után szerepelt újra versenyen, mind a nyolc partijában remizett. Ugyanakkor ötször is sötéttel játszott, stabil pont volt Balogh Csaba előzetesen 3. helyre rangsorolt együttesében. A győzelmet némi meglepetésre a korábbi világbajnok Ruszlan Ponomarjovval felálló ukránok szerezték meg.

A nőknél Nomin-Erdene Davaademberel volt a legjobb nyolc partiból 5 pontot gyűjtött. Az éltáblán Gaál Zsóka sorra kapta az erősebbnél erősebb ellenfeleket, de tisztességgel helytállt. Az aranyérmet a mindössze két csapatpontot elhullajtó lengyelek szerezték meg.

SAKK

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

NYÍLT TORNA

9., utolsó forduló

Magyarország–Spanyolország 2:2

Rapport Richárd (2724)–Maksim Chigaev (2634) 1:0

David Antón (2631)–Lékó Péter (2666) döntetlen

Bánusz Tamás (2588)–Daniil Yuffa (2621) 0:1

Jaime Santos (2609)–Gledura Benjámin (2643) döntetlen

A végeredmény: 1. Ukrajna 15 csapatpont (220.5 Sonneborn-Berger-pont, 21.5 táblapont), 2. Azerbajdzsán 13 (195, 20.5), 3. Szerbia 13 (181.5, 19.5), …11. Magyarország (Rapport Richárd, Lékó Péter, Bánusz Tamás, Szjugirov Szanan, Gledura Benjámin, szövetségi kapitány: Balogh Csaba) 11 (162, 21)

NŐI TORNA

9., utolsó forduló

Magyarország–Szlovénia 3:1

Laura Unuk (2317)–Gaál Zsóka (2395) döntetlen

Papp Petra (2267)–Zala Urh (2252) döntetlen

Nadiia Shpanko (2174)–Terbe Julianna (2206) 0:1

Karácsonyi Kata (2195)–Teja Vidic (2119) 1:0

A végeredmény: 1. Lengyelország 16 csapatpont (240.5 Sonneborn-Berger-pont, 23.5 táblapont), 2. Ukrajna 14 (216, 22.5), 3. Németország 13 (205, 21.5), ...12. Magyarország (Gaál Zsóka, Nomin-Erdene Davaademberel, Papp Petra, Terbe Julianna, Karácsonyi Kata, szövetségi kapitány: Galyas Miklós) 10 (158.5, 19.5)