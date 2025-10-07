Rapporték legyőzték a szlovákokat, megvan a második csapatsiker az Eb-n

Lékó Péter és Bánusz Tamás döntetlenje után az első táblán Rapport Richárd nagyszerű játékkal nyert világossal. Utolsónak Gledura Benjámin játszmája maradt, aki sötéttel is simán túljátszotta ellenfelét, és végül nyert. Így a magyar válogatott 3:1-es győzelmet aratott. (A játszmákat ide kattintva lehet megnézni.)
A nőknél az első két fordulóban vereséget szenvedő Gaál Zsóka fontos győzelemmel szakította meg rossz sorozatát. Két remi mellett Nomin-Erdene Davaademberel is nyert sötéttel, így ezen az összecsapáson szintén 3:1-es magyar siker született. (A játszmákat ide kattintva lehet megnézni.)
SAKK
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
NYÍLT TORNA (9 forduló)
2. forduló
Magyarország–Szlovákia 3:1
Rapport Richárd (2724)–Viktor Gazík (2556) 1:0
Samir Sahidi (2490)–Lékó Péter (2666) döntetlen
Bánusz Tamás (2588)–Filip Haring (2479) döntetlen
Juraj Druska (2451)–Gledura Benjámin (2643) 0:1
Az állás: 1. Szerbia 6 csapatpont (20 Sonneborn-Berger-pont, 7.5 táblapont), 2. Görögország 6 (19, 8), 3. Hollandia 5 (24, 8), …18. Magyarország 4 (9, 8.5)
NŐI TORNA (9 forduló)
2. forduló
Magyarország–Grúzia 3 3:1
Gaál Zsóka (2395)–Anasztaszija Kirtadze (2303) 1:0
Keszarija Mgeladze (2290)–Nomin-Erdene Davaademberel (2306) 0:1
Papp Petra (2267)–Mia Donghvani (2127) döntetlen
Diana Lomaja (2071)–Karácsonyi Kata (2195) döntetlen
Az állás: 1. Lengyelország 6 (22, 8.5), 2. Bulgária 6 (17.5, 9), 3. Németország 6 (16, 8), …13. Magyarország 4 (13.5, 7.5)