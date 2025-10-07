Rapporték legyőzték a szlovákokat, megvan a második csapatsiker az Eb-n

Lékó Péter és Bánusz Tamás döntetlenje után az első táblán Rapport Richárd nagyszerű játékkal nyert világossal. Utolsónak Gledura Benjámin játszmája maradt, aki sötéttel is simán túljátszotta ellenfelét, és végül nyert. Így a magyar válogatott 3:1-es győzelmet aratott. (A játszmákat ide kattintva lehet megnézni.)

A nőknél az első két fordulóban vereséget szenvedő Gaál Zsóka fontos győzelemmel szakította meg rossz sorozatát. Két remi mellett Nomin-Erdene Davaademberel is nyert sötéttel, így ezen az összecsapáson szintén 3:1-es magyar siker született. (A játszmákat ide kattintva lehet megnézni.)

SAKK

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

NYÍLT TORNA (9 forduló)

2. forduló

Magyarország–Szlovákia 3:1

Rapport Richárd (2724)–Viktor Gazík (2556) 1:0

Samir Sahidi (2490)–Lékó Péter (2666) döntetlen

Bánusz Tamás (2588)–Filip Haring (2479) döntetlen

Juraj Druska (2451)–Gledura Benjámin (2643) 0:1

Az állás: 1. Szerbia 6 csapatpont (20 Sonneborn-Berger-pont, 7.5 táblapont), 2. Görögország 6 (19, 8), 3. Hollandia 5 (24, 8), …18. Magyarország 4 (9, 8.5)

NŐI TORNA (9 forduló)

2. forduló

Magyarország–Grúzia 3 3:1

Gaál Zsóka (2395)–Anasztaszija Kirtadze (2303) 1:0

Keszarija Mgeladze (2290)–Nomin-Erdene Davaademberel (2306) 0:1

Papp Petra (2267)–Mia Donghvani (2127) döntetlen

Diana Lomaja (2071)–Karácsonyi Kata (2195) döntetlen

Az állás: 1. Lengyelország 6 (22, 8.5), 2. Bulgária 6 (17.5, 9), 3. Németország 6 (16, 8), …13. Magyarország 4 (13.5, 7.5)