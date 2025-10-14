Törőcsik András testvére: Nemtelen viselkedés visszaélni egy halott emlékével

A Mandiner azután kereste meg a magyar válogatott és az Újpest legendás futballistájának rokonát, miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy szolnoki rendezvényen egy Törőcsik András által dedikált futballabdát kapott Polonkai Zoltántól.

Polonkai Zoltán – aki a korábbi válogatott Attila testvére – a labda mellé egy üzenetet is átadott az ellenzéki párt vezetőjének, mely szerint hamarosan egy műsorban elmondja, hogy Orbán Viktor és erős emberei hogyan bántak el a kedvenc focistájával, Törőcsik Andrással.

„Nemtelen viselkedés visszaélni egy halott emlékével, és politikai célokra felhasználni olyan embert, aki már képtelen valótlan állításokat cáfolni, és ezek ellen tiltakozni” – írta ezután a Mandinernek Törőcsik Éva.

A lap emellett felhívja a figyelmet arra, hogy Magyar a bejegyzésében korábban Zoltánról írta, hogy szerepelt a válogatottban, aki viszont még profi pályafutásig sem jutott.