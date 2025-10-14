Nemzeti Sportrádió

Törőcsik András testvére: Nemtelen viselkedés visszaélni egy halott emlékével

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 18:12
null
Törőcsik Éva kifakadt Polonkai Zoltán üzenete miatt (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Magyar Péter Polonkai Zoltán Törőcsik András Törőcsik Éva
Törőcsik András testvére, Éva szerint nemtelen viselkedés visszaélni a három évvel ezelőtt elhunyt egykori futballista emlékével.

A Mandiner azután kereste  meg a magyar válogatott és az Újpest legendás futballistájának rokonát, miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy szolnoki rendezvényen egy Törőcsik András által dedikált futballabdát kapott Polonkai Zoltántól.

Polonkai Zoltán – aki a korábbi válogatott Attila testvére – a labda mellé egy üzenetet is átadott az ellenzéki párt vezetőjének, mely szerint hamarosan egy műsorban elmondja, hogy Orbán Viktor és erős emberei hogyan bántak el a kedvenc focistájával, Törőcsik Andrással.

„Nemtelen viselkedés visszaélni egy halott emlékével, és politikai célokra felhasználni olyan embert, aki már képtelen valótlan állításokat cáfolni, és ezek ellen tiltakozni” – írta ezután a Mandinernek Törőcsik Éva.

A lap emellett felhívja a figyelmet arra, hogy Magyar a bejegyzésében korábban Zoltánról írta, hogy szerepelt a válogatottban, aki viszont még profi pályafutásig sem jutott.

 

Magyar Péter Polonkai Zoltán Törőcsik András Törőcsik Éva
Legfrissebb hírek

Törő már nem táncolhat – 70 éve született Törőcsik András

Labdarúgó NB I
2025.05.01. 10:21

Megemlékezés: labda az örökkévalóságnak – és Törőcsiknek

Labdarúgó NB I
2023.12.05. 12:47

Emlékezés: dokumentumfilm készül Törőcsik Andrásról

Magyar válogatott
2023.03.01. 12:51

Csíkok a végtelenbe – rajongás és dráma Egressy Zoltán Törőcsik-regényében

Egyéb egyéni
2022.10.27. 16:35

Törőcsik Éva: Úgy gondolom, minden testvér ezt tette volna a helyemben

Egyéb egyéni
2022.10.09. 12:52

„Nem tudtam magamból kihozni, amit a Jóistentől kaptam” – Törőcsik András utolsó évei

Minden más foci
2022.10.07. 14:54

„Lassan abbamaradt minden” – amikor Törőcsik András már képtelen volt küzdeni

Minden más foci
2022.09.30. 17:26

Még szükség volt rá – Törő eltiltás és baleset után játszhatott az 1982-es vb-n

Minden más foci
2022.09.23. 14:26
Ezek is érdekelhetik